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Сегодня, 10:12

Сайнс рассказал о планах на будущее после ухода из «Феррари»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился планами на будущее после ухода из итальянской команды.

Испанец покинет коллектив по окончании сезона-2024, его место со следующего года займет Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

«Я пока еще не устанавливал никаких дедлайнов, но понимаю, что мне предстоит принять важное решение. Хочу детально изучить все возможные варианты. Мне ведь исполнится 30 лет в этом году, я хочу понять, как будет работать следующий проект, участником которого я буду, так что собираюсь уделить этому столько времени, сколько потребуется», — приводит Crash.net слова Сайнса.

Карлос Сайнс выступает в «Формуле-1» с 2015 года, он перешел в «Феррари» в 2021 году. После 7 этапов сезона-2024 испанец занимает пятое место в личном зачете с 93 очками.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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