Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:47

Шумахер заявил, что никто не был полноценно готов к «Формуле-1» после двух лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер высказал мнение, что со временем у него получится стать топовым гонщиком «Формулы-1».

«Никто не был полноценно готов к «Формуле-1» после двух лет. Мне еще многому предстоит научиться. Я намерен показать, что, как только соберу все воедино, что я уже демонстрировал в юниорских категориях, смогу стать топовым пилотом и в «Формуле-1». Да, у меня получалось не все, но уверен, что приду к этому», — приводит слова Шумахера The Checkered Flag.

Два предыдущих сезона 23-летний Шумахер провел в статусе одного из боевых пилотов команды «Хаас», его лучшим результатом в «Формуле-1» является шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году. В американском коллективе его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

Источник: https://www.thecheckeredflag.co.uk/2022/12/schumacher-certain-he-can-be-a-top-driver-in-formula-1-despite-losing-haas-seat/
Формула-1
Мерседес
Хаас
Мик Шумахер
0
Читайте также
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
«Пускай он теперь с камерой бегает». Большунов и Устюгов снова устроили скандал
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Алонсо заявил, что ему не терпится начать новый сезон с «Астон Мартин»