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Сегодня, 15:31

Марко: «Перес не может соперничать с Ферстаппеном на дистанции сезона»

Марко сомневается, что Перес сможет бросить вызов Ферстаппену в сезоне-2023
Анна Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сомневается, что Серхио Перес сможет бросить вызов Максу Ферстаппену в сезоне-2023 «Формулы-1».

«Перес определенно может выиграть одну-две гонки, но в данный момент не кажется, что он способен соперничать с Максом на дистанции сезона. На самом деле прямо сейчас я вообще не вижу гонщика, который был бы на это способен», — приводит слова Марко RacingNews365.

Также советник «Ред Булл» добавил, что команда уже полностью сосредоточена на подготовке к 2023 году.

«Празднования я оставлю другим. Я здесь ради более важных вещей. Хотя я конечно был на вечеринке по окончании сезона. Мы выпили пару бутылок вина, но теперь все это в прошлом. Мы хотим отпраздновать победу и в следующем сезоне и уже готовимся к новому чемпионату», — отметил Марко.

Чемпионом «Формулы-1» в сезоне-2022 стал Ферстаппен (454 очка). Пилот «Феррари» Шарль Леклер занял второе место (308 очков), третьим стал Перес (305 очков). В Кубке конструкторов победу одержал «Ред Булл».

Источник: RacingNews365
Формула-1
Ред Булл
Хельмут Марко
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