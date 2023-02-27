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Сегодня, 14:10

Технический директор «Мерседеса»: «Мы готовим обновление корпуса, он станет выглядеть иначе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот отрицает информацию о том, что команда создает второй болид в стиле «Ред Булл» или «Феррари».

«Мы готовим обновление корпуса, и он станет выглядеть иначе. Он не будет выглядеть как решения других команд — скорее как развитие нашей машины», — приводит слова Эллиота Sky Sports.

Также специалист ответил на вопрос о том, планирует ли команда менять концепцию и отказываться от минималистичных понтонов.

«Это не входит в наши текущие планы», — сказал Эллиот.

Первый этап сезона-2023 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 3 по 5 марта.

Формула-1
Мерседес
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