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Сегодня, 12:03

Вольф заявил, что уход Ваулза в «Уильямс» стал неожиданностью для «Мерседеса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что уход главного стратега немецкой команды Джеймса Ваулза на пост руководителя «Уильямса» стал для него неожиданностью, но он понимает это решение.

«Это стало неожиданностью для нас. Но да, у него была такая цель, а здесь, в «Мерседесе», такое повышение сейчас заблокировано мной. Джеймс — умный и рациональный сотрудник, так что мы пошли навстречу и расторгли контракт. Для «Формулы-1» будет хорошо, что такой человек принимает решения в «Уильямсе», — приводит слова Вольфа SpeedWeek.

Джеймс Ваулз стал руководителем «Уильямса», заняв место Йоста Капито, который покинул команду по окончании прошлого сезона. Ваулз с 2013 года работал в «Мерседесе».

В прошлом сезоне «Уильямс» занял последнее место в Кубке Конструкторов, набрав всего восемь очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Формула-1
Мерседес
Уильямс
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