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Формула-1

Сегодня, 18:28

Южноафриканские СМИ озвучили предполагаемую стоимость организации этапа «Гран-при Формулы-1»

Камила Абдурахманова
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Ориентировочная стоимость проекта по организации и проведению «Гран-при Формулы-1» в Южной Африке составляет около 27 миллионов долларов.

«Чтобы провести гонку в Южной Африке, потребуются миллиарды рандов, и правительству придется постараться. Хотя плата за проведение гонки — это лишь вершина айсберга, организация гонки, вероятно, обойдется примерно в 500 млн рандов ($ 27,3 млн), хотя окончательную стоимость определит Liberty Media, владелец «Формулы-1», — сообщает издание Sunday Times South Africa.

Гонки «Формулы-1» в Африке не проводились после исключения из календаря «Гран-при ЮАР» в 1994 году.

Источник: Sunday Times South Africa
Формула-1
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