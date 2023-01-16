Зурер назвал Шумахера лучшим кандидатом на долгосрочную перспективу

Экс-пилот «Формулы-1» Марк Зурер поделился мнением о немецком гонщике Мике Шумахере.

«Человека, которому заплатили практически за два года обучения в «Формуле-1», теперь отталкивают. В краткосрочной перспективе я бы сказал: да, опытный пилот, который голоден, — лучший выбор на год. Но Мик, безусловно, лучше, если говорить о долгосрочной перспективе», — приводит слова Зурера Motorsport-Total

23-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году в команде «Хаас». В сезоне-2022 Шумахер занял 16-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков. В 2023 году он будет резервным пилотом «Мерседеса».