Система Евросоюза сломалась на деле Мазепина. С него сняли часть санкций

Российский автогонщик второй раз выиграл дело в Суде ЕС.

Россиянин Никита Мазепин продолжает борьбу за свою карьеру — но уже не на трассе, а в зале суда, и довольно успешно. Правда, вряд ли это поможет ему вернуться на прежнее место работы — в команду «Хаас». Но в случае появления в «королевской серии» новых коллективов вероятность возвращения нашего пилота после положительного вердикта суда значительно повышается.

Фото Global Look Press

Как Мазепина довели до суда?

Никита Мазепин провел сезон-2021 в «Хаас» — самой слабой команде того чемпионата, но не выглядел безнадежно на фоне своего партнера Мика Шумахера. В следующем сезоне машина, профинансированная отцом Мазепина Дмитрием, поехала — но Мазепина убрали из команды после начала СВО весьма сомнительным способом, а деньги, по сути, присвоили. Впрочем, понять решение об увольнении можно — Мазепина, согласно санкциям, не должны были впускать как минимум в Великобританию, а со многими европейскими этапами стопроцентно возникли бы визовые проблемы. Кстати, Шумахера из «Хаас» в скором времени также уволили.

Мазепин пошел защищать свое доброе имя в суд. И добился уже во второй раз отмены ограничений на профессиональную деятельность. Во второй — потому что после первого раза Совет Евросоюза (де-факто совет министров стран ЕС) проигнорировал решение судебной власти и включил Мазепина в список физических лиц под санкциями, решение по которым было продлено до сентября 2023 года. Однако суд поддержал вторично россиянина, подчеркнув необходимость принятия обеспечительных мер для предотвращения серьезного и необратимого ущерба спортсмену.

Решение суда прокомментировали адвокаты Мазепина Давиде Роветта и Аарон Басс — в комментарии «СЭ» они указали, что «председатель Общего суда не был удовлетворен тем, что «ограничительные меры в отношении заявителя основаны на достаточно прочной фактической основе» (пункт 119), и повторили, что «заявитель — молодой спортсмен, никоим образом не причастный к событиям, от которых пострадала Украина, и не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, приносящих существенный доход Правительству Российской Федерации» (п. 121).

Фото Global Look Press

Что дальше?

Что означает решение? Теперь у Мазепина возобновляется право въезда в Евросоюз, в том числе для переговоров с командами и выступлений в «Формуле-1» и других соревнованиях, работе со спонсорами. Россиянин также может получать доход от своей гоночной деятельности. Параллельно с похожим иском Мазепин обратился в британский суд, но там пока все не слишком обнадеживающе. Но окончательного решения опять же нет.

Почему это важно? Действительно, Мазепин не в топе кандидатов на попадание в «Формулу-1». Но два аргумента говорят в его пользу. Во-первых, в ближайшем будущем количество команд в «Ф-1» может увеличиться — в нее хотят прийти из-за океана известный гонщик и владелец команды «Индикар» Майкл Андретти, «Ауди» и «Порше». Кроме того, заявку на участие в чемпионате с 2026 года подала команда Hitech GP, ранее принадлежавшая отцу Никиты, а теперь — казахстанскому бизнесмену Владимиру Киму.

Во-вторых, как показала практика, ценность имеющих опыт выступлений в «Формуле» сейчас даже выше, чем талантливых новичков — тестов у молодежи почти нет, и даже «АльфаТаури» решила поставить на старую лошадку Даниэля Риккардо, а не искать нового вундеркинда. FIA стоило бы задуматься о расширении возможностей для тестов — возможно, в их рамка вообще можно было бы разыгрывать некий кубок среди кандидатов. Проблема есть, и ею стоит заняться. Впрочем, пока «Формуле-1» надо попытаться вернуть интригу в сами гонки. Впрочем, у Мазепина есть возможности гоняться не только в «Ф-1». Вариантов уйма — от «Формулы Е», где есть китайская и индийская команды, до гонок на выносливость.