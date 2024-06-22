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Сегодня, 13:00

Главный плейбой «Формулы-1» вернулся в королевские гонки. Его хотели дисквалифицировать пожизненно

Флавио Бриаторе стал исполнительным советником «Альпин»
Сергей Подушкин
Обозреватель
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе.
Флавио Бриаторе.
Фото Reuters
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Флавио Бриаторе, сделавший чемпионами Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо, стал исполнительным советником «Альпин».

Возвращение в «Формулу-1» Флавио Бриаторе, безусловно, стало большим событием для королевских гонок. Ведь Бриаторе при всей своей противоречивости и скандальности — фигура для «Ф-1» культовая. Итальянский плейбой в свое время сделал чемпионом сперва немца Михаэля Шумахера, а затем и испанца Фернандо Алонсо. После чего из-за подстроенной аварии был даже дисквалифицирован пожизненно, но сумел успешно оспорить это наказание. Сейчас, спустя полтора десятилетия после изгнания с позором, Бриаторе вновь в строю, причем фактически в той же самой команде, пусть и под другим названием, — он стал исполнительным советником «Альпин», которую должен поднять с самых низов.

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Суперзвезда из прошлого

В свои 74 года Бриаторе по-прежнему активен и энергичен. Впрочем, как всегда. Впервые он пришел в «Ф-1» более 35 лет назад, возглавив команду «Бенеттон». К тому моменту в автоспорте у него не было никакого опыта, ведь ранее он руководил сетью магазинов одежды одноименного бренда. Но это не помешало ему за несколько лет превратить «Бенеттон» в лучшую команду «Формулы-1». Итальянец сделал ставку на Шумахера, которого тогда в начале 1990-х еще называли Солнечным Мальчиком за улыбчивость, и привел его к чемпионским титулам 1994 и 1995 годов, а в 1995-м еще и завоевал с «Бенеттоном» кубок Конструкторов.

После ухода Михаэля в «Феррари» дела Бриаторе и «Бенеттона» пошли хуже, вскоре Флавио уволили, но в 2001-м после продажи команды «Рено» он вернулся. И сразу же заявил о планах по победе «Рено» в чемпионате мира «Ф-1». Тогда многим эти заявления показалось пустой бравадой. Но надо отметить, что с делом слова Бриаторе не разошлись. Ставка на совсем молодого тогда Алонсо сработала — Фернандо в 2005 и 2006 годах выиграл два чемпионата мира подряд, а «Рено» дважды завоевала Кубок конструкторов.

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В тот момент Бриаторе, пожалуй, вновь стал главной звездой королевских гонок. Тем более что жил он как настоящий плейбой, а его фамилия постоянно мелькала в светских и скандальных хрониках. Флавио менял подруг-моделей как перчатки, среди наиболее знаменитых — Наоми Кемпбелл и Хайди Клум, которая родила в 2004 году от него дочь Хелен. С 2008 года почти десять лет Бриаторе был женат на модели Элизабет Грегорачи, в этом браке родился сын Фалько Натан Бриаторе.

Не исключено, Флавио продолжал бы работать в «Формуле-1» без перерывов, но случился грандиозный скандал. В 2009-м выяснилось, что Бриаторе инциировал аварию бразильского пилота «Рено» Нельсона Пике — младшего на Гран-при Сингапура-2008, чтобы обеспечить условия для победы Алонсо. Фернандо тот Гран-при в итоге выиграл, но показания обиженного Пике привели к расследованию и пожизненной дисквалификации Бриаторе от Международной автомобильной федерации (FIA). Вердикт был отменен парижским судом, но Флавио договорился с FIA о том, что не будет занимать в «Формуле-1» руководящих ролей до 31 декабря 2012 года. Он, впрочем, не занимал их намного дольше, ограничиваясь порой едкими комментариями о ситуации в чемпионате.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе.
Фото Reuters

Гений «Ф-1» или все же нет?

В начале 2022-го руководство «Ф-1» решило вернуть Бриаторе, назначив его послом «Формулы-1». «Я рад, что продолжу заниматься коммерческими проектами «Формулы-1», а также способствовать повышению ее зрелищности. Это для меня большая честь, ведь я люблю этот спорт, которому посвятил столь важную часть своей профессиональной карьеры», — заявил тогда итальянец. Но только теперь он вернулся, можно сказать, по-настоящему, хотя в марте 2024-го перенес операцию на сердце. Однако это не помешало ему взяться за спасение «Альпин».

«Альпин» можно назвать преемником «Бенеттона» и «Рено» (а ранее «Тоулмена», основанного в 1981-м). Под этим брендом «конюшня» выступает с 2021 года, но по-прежнему контролируется «Рено». И если в первые три сезона результаты были относительно неплохи («Альпин» занимала пятое, четвертое и шестое места в Кубке конструкторов), то сейчас с пятью очками занимает только восьмое место. Машина не едет, мало того, французские пилоты Эстебан Окон и Пьер Гасли еще и постоянно конфликтуют друг с другом, не стесняясь делать это на публике.

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В общем, в «Альпин» сейчас раздрай, с которым и постарается справиться Бриаторе. Настроен он, кстати, весьма решительно, хотя, по его словам, особо не собирался возвращаться, согласившись на уговоры главы группы «Рено» Луки де Мео. «Все случилось не вчера, мы обсуждали это месяцами. У меня отличные ощущения от Луки, я действительно считаю его гением. Единственная недостающая деталь — «Формула-1», но, думаю, я гений «Ф-1», так что мы нашли друг друга, — рассказал Бриаторе Canal+.

Он также добавил: «Моя роль проста. Я буду отчитываться перед президентом, а затем мы вместе будем принимать решения... Также я буду взаимодействовать с руководителем команды, с техническим директором. Буду заниматься всем понемногу... Что я привнесу, так это культуру побед, гоночный дух. Это позволяло мне выигрывать с «Рено» и «Бенеттоном». Команду составляют люди. Технологии поменялись, но на первом месте люди. Все вместе мы должны быть убеждены в том, что способны это сделать, что «Альпин» может подняться в топ-4 за два года».

Формула-1
Альпин
Флавио Бриаторе
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