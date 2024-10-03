СМИ обсуждают призрак Шумахера. Его якобы видели на свадьбе дочери

Но был ли там гонщик?

Зарубежные таблоиды сообщают о первом за 11 лет появлении известного автогонщика Михаэля Шумахера на публике. Он якобы присутствовал на свадьбе своей единственной дочери Джины на семейной вилле в Майорке. Немецкого пилота никто не видел с тех пор, как в 2013 году он получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте.

Что пишут?

Появление легендарного пилота на публике — яркое событие, поскольку до сих пор никто не знает, в каком на самом деле состоянии находится спортсмен. Об этом тоже ходит достаточно много слухов. Увы, факт появления немца на мероприятии на Майорке не доказан: все медиа лишь гадают и приводят свои версии его возможного присутствия на свадьбе единственной и любимой дочери.

Так, Daily Mail сообщает, что нет никаких доказательств, поскольку семья Шумахеров приняла меры: «Конфиденциальность тщательно охранялась — гости оставляли телефоны у двери. Предполагается, что на этой свадьбе Михаэлю впервые разрешили появиться на публике, чтобы он посмотрел, как его старший ребенок идет к алтарю».

Bild тоже опубликовал лишь догадки: «Будет ли Михаэль на свадебной церемонии в саду роскошного поместья Шумахеров? Его постоянно отправляют на Майорку и там присматривают за ним... Пока неизвестно, но вполне возможно, что в каком-то виде он там был. Возможно, не в саду, а внутри, в доме».

Таблоид The Mirror сделал вывод о присутствии Шумахера на свадьбе по косвенным доказательствам. Жена гонщика Коринна пригласила на мероприятие его младшего брата Ральфа, которого раньше не подпускала близко к Михаэлю и с которым у нее были натянутые отношения. Англичане расценили это как потепление: «Есть небольшие признаки того, что Коринна может смягчить свою позицию. Ральф был среди тех, кто присутствовал», — сказано в тексте The Mirror.

При этом ни фотографий, ни прямой речи, подтверждающей присутствие Шумахера, нет.

Михаэль Шумахер. Фото Getty Images

Фанаты рады даже этому

С тех пор как Михаэль получил травму, его супруга избрала путь полнейшей изоляции семьи от общества. По данным медиа и некоторых знакомых четы Шумахеров, доступ к немцу есть буквально у трех человек и команды врачей. Очевидно, речь идет о жене и двух детях — больше Коринна к легендарному пилоту никого не подпускает. Даже бывших коллег и близких родственников.

Чего уж говорить о фанатах — поклонники семикратного чемпиона Формулы-1 ничего не знают о состоянии кумира уже 11 лет. Нет ни одной фотографии, ни одного факта о здоровье Шумахера. Некоторые обрывки долетают из интервью приближенных вроде его сына Мика — но в целом ситуация покрыта туманом.

Поэтому даже неподтвержденная новость о том, что Михаэль способен посетить свадьбу дочери, привела фанатов в восторг. Издание Sportskeeda собрало комментарии по теме:

«Очень надеюсь, что это правда».

«Какой замечательный способ начать октябрь, ребята, спасибо, что поделились».

«Если это правда, это очень трогательно»

«Надеюсь, это правда #ПродолжайБоротьсяМайкл».

Шумахер — семикратный чемпион мира, один из лучших пилотов в истории «Формулы-1». По количеству побед (91), подиумов (155) и поулов (68) Михаэль занимает второе место в истории после Льюиса Хэмилтона.