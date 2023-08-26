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Сегодня, 14:38

Карпов не намерен выступать за сборную другой страны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Обладатель Кубка России по бадминтону Георгий Карпов, победивший в Екатеринбурге на Международном фестивале университетского спорта, не рассматривает для себя варианты выступления за другую страну.

«Мне не поступало предложений от зарубежных федераций выступать за их сборные. Как отреагирую, если поступят? Думаю, откажусь, я же член сборной России. Нас когда-нибудь все равно допустят до международных стартов», — приводит слова Карпова ТАСС.

В субботу в финале фестиваля Карпов в двух партиях обыграл иранца Ниму Ростампурлагалдани (21:10, 21:18).

Всемирная федерация бадминтона в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии. 20 апреля BWF приняла решение продлить отстранение россиян и белорусов.

Источник: https://tass.ru/sport/18594425
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