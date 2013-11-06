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6 ноября 2013, 15:44

Андреа Тринкьери: "Очень уважаю ВЭФ"

Сергей ГАВРИЛОВ
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Андреа Тринкьери, говоря о предстоящем сегодняшнем матче Кубка Европы против ВЭФа, назвал рижскую команду очень серьезным соперником. Также специалист отметил, что дополнительную сложность придает тот факт, что играть придется в гостях.

– Я очень уважаю рижскую команду, – отметил Тринкьери. – В минувшем сезоне ВЭФ показал себя с самой лучшей стороны. Это один из лидеров нашей группы, имеющий в своем активе две победы в трех матчах. К тому же особенно сильно рижане играют на своей площадке. Отмечу хороший процент попадания игроками ВЭФа с трехочковой дистанции. Эта команда проповедует быстрый и активный баскетбол, так что во всех отношениях ВЭФ очень серьезный соперник. (Сергей ГАВРИЛОВ)

 

 

БК ВЭФ
БК УНИКС
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