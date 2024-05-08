«Панатинаикос» вышел в «финал четырех» Евролиги

Сегодня, 00:36
«Панатинаикос» переиграл «Маккаби» в пятом матче серии 1/4 финала Евролиги — 81:72. Греческая команда выиграла серию — 3-2.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Кендрик Нанн, набравший 26 очков.
«Панатинаикос» стал вторым участником «финала четырех» Евролиги. Ранее это сделал «Реал.
Евролига
Плей-офф
1/4 финала
Пятый матч
«Панатинаикос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 81:72 (19:21, 22:20, 17:15, 23:16)
П: Нанн (26), Слукас (15), Эрнангомес (11), Папапетру (10).
М: Браун (19), Нибо (14), ДиБартоломео (9), Блатт (9).
Счет в серии: 3-2.