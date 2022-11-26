«Барселона» обыграла «Басконию», «Монако» переиграл «Баварию»

В пятницу, 25 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» на своем паркете переиграл «Баварию» (80:79), «Панатинаикос» обыграл АСВЕЛ (77:58), «Барселона» одержала победу над «Басконией» (96:84), «Виртус» дома проиграл «Эфесу» (80:85), «Жальгирис» на выезде выиграл у «Валенсии» (80:76).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 80:79 (17:14, 17:19, 19:17, 27:29)

М: Окобо (16), Джеймс (13), Диалло (13).

Б: Обст (18), Рубит (14), Уинстон (12).

«Панатинаикос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 77:58 (15:11, 24:13, 27:13, 11:21)

П: Бэйкон (25), Понитка (10), Папаяннис (9).

А: Понc (11), Тайус (10), Фалль (9).

«Барселона» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 96:84 (22:22, 30:26, 24:25, 20:11)

Бар: Веселы (18), Хиггинс (17), да Силва (11).

Бас: Ховард (25), Хенри (13), Костелло (13).

«Виртус Б» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 80:85 (18:19, 16:21, 19:23, 27:22)

В: Лундберг (22), Мики (15), Оджелей (15).

Э: Клайберн (21), Бобуа (19), Мицич (12), Мбайе (11).

«Валенсия» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 76:80 (31:24, 13:13, 17:22, 15:21)

В: Джонс (19), Уэбб (15), Харпер (12), Препелич (10).

Ж: Шмитс (19), Эванс (18), Браздейкис (13).