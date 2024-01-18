«Миннесота» победила «Детройт»

«Детройт» на своем паркете проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:124. «Тимбервулвз» одержали третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Пистонс» Джейден Айви.

«Миннесота» с результатом 29-11 лидирует в Западной конференции. «Детройт» — последний в Восточной конференции (4-37).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Миннесота» — 117:124 (40:39, 22:31, 28:28, 27:26)

Д: Айви (32), Богданович (20), Дюрен (16 + 11 подборов), Стюарт (12), Беркс (12).

М: Эдвардс (27), Таунс (27), Макдэниэлс (23), Гобер (19 + 16 подборов).