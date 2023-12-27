«Детройт» уступил «Бруклину» и потерпел 27-е поражение подряд. Это антирекорд в истории НБА

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Бруклину» со счетом 112:118.

Самым результативным на паркете стал защитник «Пистонс» Кейд Каннингем, набравший 41 очко.

Для «Детройта» это 27-е поражение подряд, что стало антирекордом в истории лиги.

После этого матча «Детройт» с двумя победами занимает последнее место в Восточной конференции, «Бруклин» с 15 победами — на девятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Бруклин» — 112:118 (31:25, 23:36, 31:27, 27:30)

27 декабря. Детройт. «Little Caesars Arena».