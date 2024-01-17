Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 23:01

Госпитализированный тренер «Голден Стэйт» Милоевич скончался на 47-м году жизни

Алина Савинова
Telegram Дзен

Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Деян Милоевич скончался в возрасте 46 лет, сообщается на официальном сайте Баскетбольного союза Сербии.

Причиной смерти специалиста стал сердечный приступ. Ранее Милоевича госпитализировали из-за внезапных проблем со здоровьем, которые возникли у него во время ужина команды в ресторане.

«Я долго не мог поверить, что эти новости из США правдивы. Характер Деяна давал надежду на чудо. Хочу выразить соболезнования семье Милоевича, как и всем людям из мира баскетбола. От нас ушел великий баскетболист, великий тренер и человек без единого пятна! Пусть он покоится с миром», — сказал президент БСС Предраг Данилович.

Милоевич работал в «Голден Стэйт» с августа 2021 года. С декабря 2019-го по сентябрь 2021-го он входил в тренерский штаб Игоря Кокошкова в сборной Сербии.

Баскетбол
БК Голден Стэйт Уорриорз
1
0
Читайте также
Бывший президент IBU Бессеберг на суде рассказал о связи с женщиной из России
Биография Джуда Беллингема: жизнь и карьера одного из самых талантливых игроков Европы
Посольство РФ в ЦАР подтвердило обсуждение российской военной базы в стране
Пограничники Финляндии возведут дополнительные заграждения на границе с РФ
В Белгороде объявили ракетную опасность
Зеленский оценил возможность Трампа прекратить военные действия на Украине
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

НБА перенесла матч «Голден Стэйт» с «Ютой» из-за госпитализации тренера