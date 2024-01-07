48 очков Адетокумбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Хьюстоном»

Сегодня, 06:56
«Хьюстон» дома одержал победу над «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:108.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокумбо, который оформил дабл-дабл, набрав 48 очков и 17 подборов.
Лучшим у хозяев был центровой Алперен Шенгюн (21 очко, 11 подборов).
«Милуоки» сохраняет второе место в Восточной конференции НБА. «Хьюстон» идет девятым на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «Милуоки» — 112:108 (29:18, 34:25, 26:30, 23:35)
7 января. Хьюстон. «Toyota Center».