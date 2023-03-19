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Сегодня, 06:31

31 очко Эмбиида принесли «Филадельфии» победу над «Индианой»

Руслан Минаев
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«Филадельфия» в гостях обыграла «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 141:121.

(Ф): Эмбиид — 31 очко, 7 подборов и 7 передач, Макси — 31 очко и 7 передач, Харрис — 24 очка.

(И): Нэсмит — 25 очков и 6 подборов, Нембхард — 22 очка.

«Торонто» дома победил «Миннесоту» — 122:107.

(Т): Ванвлит — 28 очков и 7 передач, Сиакам — 27 очков, 10 подборов и 6 передач, Трент мл. — 19 очков.

(М): Райд — 22 очка, Макдэниелс — 18 очков, Гобер — 14 очков и 12 передач.

«Сакраменто» на выезде переиграл «Вашингтон» — 132:118.

(С): Сабонис — 30 очков, 9 подборов и 10 передач, Дэвис — 21 очко.

(В): Кузма — 33 очка, Бил — 20 очков.

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Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Филадельфия» — 121:141 (24:34, 37:38, 34:34, 26:35)

19 марта. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Торонто» — «Миннесота» — 122:107 (32:26, 34:32, 28:27, 28:22)

19 марта. Торонто. «Scotiabank Arena».

«Вашингтон» — «Сакраменто» — 118:132 (33:37, 27:34, 32:33, 26:28)

19 марта. Вашингтон. «Capital One Arena».

БК Вашингтон Уизардс
БК Индиана Пэйсерс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Сакраменто Кингз
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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