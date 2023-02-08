Абдул-Джаббар: «Карьера Леброна — это карьера того, кто планировал доминировать в этой игре»

Легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар после матча «Лейкерс» — «Оклахома» (130:133) прокомментировал рекорд Леброна Джеймса.

38-летний американец превзошел рекорд Абдул-Джаббара (38 387 очков) по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА. На счету Леброна на данный момент 38 390 очков.

«Карьера Леброна — это карьера того, кто планировал доминировать в этой игре. И она продолжается уже 20 лет. Нужно отдать ему должное за то, как он играл, как он держался и доминировал. Он обладает этой необъяснимой сущностью, которую называют лидерскими качествами. Я понимал, что мой рекорд с большой вероятностью будет побит. Это должен был сделать тот, кто постоянно сосредоточен на нападении», — приводит слова Абдул-Джаббара ESPN.

Последние очки в регулярном чемпионате НБА Абдул-Джаббар набрал 24 апреля 1989 года, когда Леброну было только 4,5 года.

Свои первые очки в НБА Джеймс набрал 30 октября 2003 года. Таким образом, ему потребовалось 19,5 года, чтобы побить рекорд.