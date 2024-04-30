«Оклахома» выбила «Нью-Орлеан» из плей-офф НБП

Сегодня, 06:19
«Оклахома» на выезде победила «Нью-Орлеан» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 97:89.
Самыми результативными игроками встречи стали Джейлен Уильямс («Тандер») и Шэй Гилджес-Александер («Тандер») — по 24 очка.
«Оклахома» победила со счетом 4-0 в серии и вышла во втором раунд. Следующим соперником «Тандер» станет победитель матча «Клипперс» — «Даллас» (2-2).
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Нью-Орлеан» — «Оклахома» — 89:97 (21:21, 22:23, 28:26, 18:27)
30 апреля. Новый Орлеан. Smoothie King Center.
Счет в серии: 0-4