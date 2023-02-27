0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 13:51

Лилларда проверили на допинг после 71 очка в матче с «Хьюстоном»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Разыгрывающего «Портленда» Дэмиена Лилларда проверили на допинг после матча против «Хьюстона» (131:114) в регулярном чемпионате НБА. Разыгрывающий набрал в этой игре 71 очко и установил личный рекорд.

После матча Лиллард признался, что боится иголок, даже несмотря на множество татуировок на теле.

«Я понимаю, что у меня много татуировок, но когда вам делают забор крови, это другое. Настроение сразу упало ниже плинтуса», — сказал Лиллард.

В матче против «Хьюстона» Лиллард также забросил 13 трехочковых, что является вторым результатом в истории НБА.

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Дэмиэн Лиллард
0
Читайте также
Медведев победил Маррея и выиграл титул на теннисном турнире в Дохе
Нападающий Кравцов в результате обмена перешел из «Рейнджерс» в «Ванкувер»
Умер политолог и основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский
Лавров заявил о срыве планов Запада по изоляции и расчленению России
Сейсмолог объяснил аномально долгую подземную активность в зоне землетрясений
МИД КНР ответил на слова Зеленского о планах провести встречу с Си Цзиньпином
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лиллард обошел Джордана по количеству игр с 60 очками