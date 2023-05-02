Йокич повторил достижение Чемберлена и Абдул-Джаббара

Центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 39 очков, сделал 16 подборов и 5 передач во втором матче второго раунда плей-офф НБА против «Финикса» (97:87, 2-0).

Как сообщает НБА, 28-летний Йокич стал 5-м игроком в истории НБА более чем с 20 очками, 15+ подборами и 5+ передачами в трех подряд матчах плей-офф.

Ранее этого показателя достигали Карим Абдул-Джаббар (3 раза, максимум в 3 играх), Уилт Чемберлен (2 раза, максимум в 4 играх), Билл Рассел (3 игры, 1962 год) и Тим Данкан (5 игр, 2003 год).

Третий матч серии состоится на паркете «Санс» 6 мая. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.