Звезда женской НБА реализовала 25 трехочковых из 27. Сумасшедший рекорд американской баскетболистки

Ионеску побила достижение Карри и скопировала его жест.

В рамках звездного уик-энда женской НБА, который проходит в Лас-Вегасе, разыгрывающая «Либерти» Сабрина Ионеску реализовала 25 из 27 дальних бросков на конкурсе трехочковых. Это абсолютный рекорд для подобных мероприятий как в женском, так и в мужском баскетболе. В мужской НБА рекорд по попаданиям принадлежит Крэйгу Ходжесу, реализовавшему 21 из 25 бросков на конкурсе 1986 года.

Также 25-летняя Ионеску превзошла достижение суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри и разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибертона, которые набрали больше всего очков в аналогичном конкурсе (31, за некоторые попадания начисляется по два и даже по три балла). Ионеску набрала 37 очков в финальном раунде.

Сабрина Ионеску. Фото Global Look Press

Советы от Коби

Отметим, что Ионеску вышла в финал конкурса трехочковых со второго места из трех. Ее опередила партнер по «Либерти» Сэми Уиткомб. В финале Уиткомб набрала 28 очков — очень высокий показатель. Но Сабрина ответила сразу 25 попаданиями, которые принесли ей рекордные 37 очков.

«Я просто сосредоточилась на том, чтобы забивать каждый бросок, — сказал Ионеску в эфире ESPN. — Я не была уверена, что у меня получится обойти Сэми. Вышла получить удовольствие от процесса, особенно при столь крутой поддержке болельщиков. Счастлива, что у меня «полетело» и я выиграла этот конкурс. Рекорд? Это уже не столь важно, но приятно».

После победы Сабрина сфотографировалась с наградой и исполнила фирменный жест Стефена Карри «спокойной ночи». В твиттере баскетболистку поздравили многие знаменитости, в том числе вдова Коби Брайанта Ванесса. В ответ Ионеску отметила, что Коби был источником ее вдохновения в детстве и даже дал несколько советов, которые помогли ей прогрессировать.

Чемпионка WNBA-2021 Элли Куигли, несколько лет выступавшая за екатеринбургский БК УГМК, считает, что это историческое достижение. «Невероятно. Этот рекорд никогда не будет побит», — написала она в соцсетях.

В самом матче Сабрина также здорово попадала из-за дуги, реализовав три попытки из четырех. Всего на счету Ионеску 18 очков, 8 передач и 6 подборов.

Сабрина Ионеску. Фото Global Look Press

Возвращение Бриттни

Столько же очков набрала Бриттни Грайнер, вернувшаяся на Матч звезд после годового отсутствия. Зрители, полностью заполнившие арену в Лас-Вегасе, громче всех встретили бывшую баскетболистку БК УГМК, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков и провела более 300 дней под стражей (в декабре 2022 года была обменена на Виктора Бута). А во время первого тайм-аута на экраны был выведен портрет Грайнер с надписью «Добро пожаловать домой» (в прошлом году все игроки Матча звезд играли вторую половину с номером 42, который носит звездная центровая). Бриттни оправдала ожидания болельщиков, в том числе сделав два данка.

«Я не думала, что еще когда-нибудь приму участие в Матче звезд, — сказала Грайнер. — Каждый, кто присылал мне письма, когда я была в тюрьме, очень много значит для меня. Я играю в баскетбол благодаря вашей поддержке. Данки? Я попросила разрешение у своих коленок немного пошалить в Матче звезд».

В итоге команда Грайнер и Брианны Стюарт победила команду Эйжи Уилсон («Лас-Вегас»). Матч завершился со счетом 143:127. МVP встречи была признана Джуэлл Лойд из «Сиэтл Шторм». Она побила рекорд по результативности Матча звезд, набрав 31 очко. Предыдущий рекорд принадлежал Майи Мур и Келси Плам и составлял 30 очков.

Из звезд мужской НБА игру посетили Кевин Дюрант, Энтони Дэвис и Дуэйн Уэйд. Напомним, что Уэйд в этом году приобрел долю в «Чикаго Скай».