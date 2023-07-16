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Сегодня, 18:40

Звезда женской НБА реализовала 25 трехочковых из 27. Сумасшедший рекорд американской баскетболистки

Отдел спорта «СЭ»
Баскетболистка Сабрина Ионеску.
Сабрина Ионеску.
Фото Global Look Press
Баскетболистка Сабрина Ионеску.
Сабрина Ионеску.
Фото Global Look Press
Баскетболистка Сабрина Ионеску.
Сабрина Ионеску.
Фото Global Look Press
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Ионеску побила достижение Карри и скопировала его жест.

В рамках звездного уик-энда женской НБА, который проходит в Лас-Вегасе, разыгрывающая «Либерти» Сабрина Ионеску реализовала 25 из 27 дальних бросков на конкурсе трехочковых. Это абсолютный рекорд для подобных мероприятий как в женском, так и в мужском баскетболе. В мужской НБА рекорд по попаданиям принадлежит Крэйгу Ходжесу, реализовавшему 21 из 25 бросков на конкурсе 1986 года.

Также 25-летняя Ионеску превзошла достижение суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри и разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибертона, которые набрали больше всего очков в аналогичном конкурсе (31, за некоторые попадания начисляется по два и даже по три балла). Ионеску набрала 37 очков в финальном раунде.

Баскетболистка Сабрина Ионеску.
Сабрина Ионеску.
Фото Global Look Press

Советы от Коби

Отметим, что Ионеску вышла в финал конкурса трехочковых со второго места из трех. Ее опередила партнер по «Либерти» Сэми Уиткомб. В финале Уиткомб набрала 28 очков — очень высокий показатель. Но Сабрина ответила сразу 25 попаданиями, которые принесли ей рекордные 37 очков.

«Я просто сосредоточилась на том, чтобы забивать каждый бросок, — сказал Ионеску в эфире ESPN. — Я не была уверена, что у меня получится обойти Сэми. Вышла получить удовольствие от процесса, особенно при столь крутой поддержке болельщиков. Счастлива, что у меня «полетело» и я выиграла этот конкурс. Рекорд? Это уже не столь важно, но приятно».

После победы Сабрина сфотографировалась с наградой и исполнила фирменный жест Стефена Карри «спокойной ночи». В твиттере баскетболистку поздравили многие знаменитости, в том числе вдова Коби Брайанта Ванесса. В ответ Ионеску отметила, что Коби был источником ее вдохновения в детстве и даже дал несколько советов, которые помогли ей прогрессировать.

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Чемпионка WNBA-2021 Элли Куигли, несколько лет выступавшая за екатеринбургский БК УГМК, считает, что это историческое достижение. «Невероятно. Этот рекорд никогда не будет побит», — написала она в соцсетях.

В самом матче Сабрина также здорово попадала из-за дуги, реализовав три попытки из четырех. Всего на счету Ионеску 18 очков, 8 передач и 6 подборов.

Баскетболистка Сабрина Ионеску.
Сабрина Ионеску.
Фото Global Look Press

Возвращение Бриттни

Столько же очков набрала Бриттни Грайнер, вернувшаяся на Матч звезд после годового отсутствия. Зрители, полностью заполнившие арену в Лас-Вегасе, громче всех встретили бывшую баскетболистку БК УГМК, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков и провела более 300 дней под стражей (в декабре 2022 года была обменена на Виктора Бута). А во время первого тайм-аута на экраны был выведен портрет Грайнер с надписью «Добро пожаловать домой» (в прошлом году все игроки Матча звезд играли вторую половину с номером 42, который носит звездная центровая). Бриттни оправдала ожидания болельщиков, в том числе сделав два данка.

«Я не думала, что еще когда-нибудь приму участие в Матче звезд, — сказала Грайнер. — Каждый, кто присылал мне письма, когда я была в тюрьме, очень много значит для меня. Я играю в баскетбол благодаря вашей поддержке. Данки? Я попросила разрешение у своих коленок немного пошалить в Матче звезд».

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В итоге команда Грайнер и Брианны Стюарт победила команду Эйжи Уилсон («Лас-Вегас»). Матч завершился со счетом 143:127. МVP встречи была признана Джуэлл Лойд из «Сиэтл Шторм». Она побила рекорд по результативности Матча звезд, набрав 31 очко. Предыдущий рекорд принадлежал Майи Мур и Келси Плам и составлял 30 очков.

Из звезд мужской НБА игру посетили Кевин Дюрант, Энтони Дэвис и Дуэйн Уэйд. Напомним, что Уэйд в этом году приобрел долю в «Чикаго Скай».

баскетбол
НБА
Бриттни Грайнер
Сабрина Ионеску
Стефен Карри
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