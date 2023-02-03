После российской колонии Грайнер не вызвали в сборную США

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая провела 10 месяцев в местах заключения свободы, отсутствует в списке игроков, вызванных на сбор национальной команды. 6-9 февраля в Миннесоте 15 игроков женской сборной США начнут подготовку к Играм-2024.

Однако команда пока не рассчитывает на помощь Грайнер. Бриттни собирается возобновить карьеру только будущим летом в составе команды WNBA «Финикс Меркьюри».

32-летняя Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой, но не выступала в официальных матчах с начала 2022 года. В России Бриттни признана виновной в контрабанде наркотиков, но получила помилование и была обменена на бизнесмена Виктора Бута. Без звездной центровой сборная США в прошлом году легко выиграла чемпионат мира.