«Пари НН» стал первым финалистом Кубка России-2023/24

«Пари НН» обыграл МБА в рамках «Финала четырех» Кубка России по баскетболу — 78:71.

Героем встречи стал разыгрывающий нижегородцев Кейси Шепард, набравший 26 очков. Причем 11 из них американец «настрелял» в концовке третьей четверти, когда подопечным Зорана Лукича удалось получить двузначное преимущество.

Также отличный матч провели ветераны «Пари НН» Евгений Бабурин (12 очков) и Андрей Воронцевич (11). В составе московского клуба самым результативным стал Владислав Трушкин (15 очков).

Таким образом, «Пари НН» второй год подряд сыграет в решающем матче Кубка России. А МБА, как и в прошлом сезоне, будет биться за бронзу. Во втором полуфинале местный «Уралмаш» встретится с «Зенитом». Эта игра пройдет сегодня, 15 марта, и начнется в 18.00 мск.