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Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:35

Илона Корстин назвала главного претендента на титул Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Корреспондент
Илона Корстин.
Фото Анна Шамина.
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ поделилась мнением о лучших игроках и тренере регулярного чемпионата.

— Кого бы из игроков назвали главным открытием сезона?

— Томас Эртель стал главной звездой обновленного «Зенита». Играет ярко и является одним из лидеров сезона по многим показателям. Хотя последние сезоны у француза были не самыми удачными. Джален Рейнольдс вернулся в наш чемпионат большим мастером. К уверенной игре в краске он добавил отличный бросок. Практически в каждом матче отмечается трехочковыми. В итоге УНИКС стал командой Джалена. Когда американец был травмирован, казанцы не были похожи сами на себя.

Очень хорош Андрей Мартюк. Он отлично использует свои габариты. Высокий, подвижный, мощный. Стремится стать лучшим и играет очень стабильно, прибавляя не только в нападении, но и в защите. Впечатляет прогресс Андрея Лопатина. Видно, что он много работает над собой. Прибавил не только в игровых компонентах, но и в уверенности. Чем-то он напоминает Андрея Кириленко, хотя это сравнение, возможно, и громкое. Интересно посмотреть, как будет дальше развиваться карьера форварда. Достиг ли он своего предела или способен вырасти в настоящую звезду.

— Кто из тренеров вас впечатлил?

— Эмил Райкович. Перед сезоном мы наблюдали за селекцией ЦСКА и не видели звездных новичков. Многие думали, что после поражения в прошлом сезоне армейцам будет тяжело вернуться на первое место. Но руководство красно-синих сделало отличный выбор в пользу македонского специалиста. Стиль Райковича чувствуется с первого сезона. ЦСКА стал по-настоящему тренерской командой. Эмил всегда умел создать сплоченный сильный коллектив, даже без топовых игроков. Сейчас у него есть Алексей Швед и Никола Милутинов (серб, вероятно, главная звезда лиги ВТБ). И он умело пользуется их талантами. Все это вылилось в серию из 24 побед подряд, и ЦСКА вновь стал главным претендентом на титул.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Белова стал «Зенит». В финальной серии подопечные Чави Паскуаля обыграли ЦСКА в семи матчах (4:3).

Полное интервью Илоны Корстин «СЭ» здесь

БК Зенит
БК ЦСКА
Илона Корстин
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