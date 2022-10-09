Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:11

Главный тренер «Автодора» Павичевич — о поражении от «НН»: «Каждый из игроков отдал все силы на площадке»

Мария Гусева

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (69:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить команду Нижнего Новгорода с победой. Матч получился хорошим и, не сомневаюсь, понравился зрителям. Мои ребята сражались изо всех сил, спасибо им за игру и борьбу. Мы вернулись с «-14» и даже имели шансы вырвать победу. Но, к сожалению, удача сегодня оказалась не на нашей стороне. Причиной 11-очкового рывка на последних минутах стала сплоченность ребят. Каждый из них боролся до конца и отдал все силы на площадке. Но такую команду, как «Нижний Новгород», нелегко догнать. В целом я доволен качеством баскетбола, который мы показали, борьбой, желанием наших игроков и их стремлением к победе. Все остальное — детали, над которыми нужно продолжать работать», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

В следующем матче «Автодор» в гостях встретится с «Зенитом» 14 октября.

БК Автодор
БК Нижний Новгород
0
Читайте также
Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез
Хоккей Канады трещит по швам. Даже глава страны хочет закрыть федерацию
В Стамбуле прогремел взрыв
Минобороны Киргизии отменило учения с ОДКБ «Нерушимое братство — 2022»
ФСБ установила подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Главный тренер «НН» Лукич — о матче с «Автодором»: «Заключительные пять минут обнажили многие наши слабости»