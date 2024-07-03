«Локомотив-Кубань» объявил об уходе из клуба защитника Ведищева

«Локомотив-Кубань» объявил об уходе из клуба выпускника своей академии Захара Ведищева.

В составе краснодарской команды защитник стал обладателем Кубка России и серебряных медалей Единой лиги ВТБ.

«От лица клуба и всех болельщиков мы благодарим Захара за время, проведенное в «Локо», и желаем удачи в продолжении профессиональной карьеры!» — сказано в сообщении пресс-службы железнодорожников.

В сезоне-2023/24 «Локомотив-Кубань» занял третье место в таблице Единой лиги ВТБ. В плей-офф турнира красно-зеленые уступили в матче за бронзовые медали «Зениту» (1-3 в серии).