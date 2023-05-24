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Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:30

Руженцев объяснил почему у него нет детских фото со Шведом и Кириленко

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард баскетбольного ЦСКА Самсон Руженцев, ставший одним из главных открытий сезона Единой лиги ВТБ, в интервью «СЭ» рассказал о том, что у него никогда не было кумиров.

— Александр Щербенев рассказывал, что у него есть совместное детское фото со Шведом. У вас тоже?

— Нет. Я бывал на матчах Лехи, видел, как играет Кириленко, но не фотографировался с ними. У меня никогда не было огромного стремления пойти взять автограф, сфотографироваться. Не воспринимал себя как фанат, а хотел стать профессиональным баскетболистом, который играет на том же уровне.

— А в США тоже не фотографировались со звездами НБА (в Америке Самсон закончил школу «Хэмилтон Хайтс», поступил в университет «Флорида», где провел один сезон в NCAA)?

— Видел многих. Рассела Уэстбрука, Дуэйна Уэйда, Кармело Энтони, Леброна Джеймса... Сын Леброна играл в том же зале, что и мы. При желании можно было сфотографироваться, но это не мое.

Ранее Руженцев рассказал, почему ЦСКА вылетел в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23.

Самсон Руженцев (в&nbsp;центре). «За этот сезон я вырос как игрок и как личность». Руженцев — о первом годе в ЦСКА, похвале Кириленко и «Финале четырех»

БК ЦСКА
Алексей Швед
Андрей Кириленко
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Форвард ЦСКА Руженцев назвал причину вылета своей команды в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ

Руженцев назвал игроков, которые впечатлили его в «Финале четырех» Евролиги