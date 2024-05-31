Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Статьи
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:15

Погиб экс-игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань». Дрю Гордону было 33 года

Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Баскетболист Дрю Гордон
Дрю Гордон погиб в ДТП.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Причиной смерти звездного баскетболиста стала автомобильная авария.

Грустные новости пришли из Портленда. Баскетболист Дрю Гордон, поигравший в НБА и за российские клубы «Зенит», «Автодор» и «Локомотив-Кубань», скончался в возрасте 33 лет. О смерти Гордона в ДТП первым сообщил инсайдер НБА и спортивный журналист Шамс Чарания.

«Дрю Гордон погиб в автомобильной катастрофе в 33 года. Гордон сыграл девять игр за «Севенти Сикскер» в сезоне-2014/15 и профессионально играл в США и за рубежом, начиная со студенческого бала в Нью-Мексико и UCLA. Дрю — старший брат игрока «Наггетс» Аарона Гордона», — написал Чарания в соцсетях.

Антон Петухов. Найдено тело Антона Петухова. Экс-баскетболист ЦСКА сорвался с моста три месяца назад

«Зенит» в сердце

В заголовках новостей американских изданий о смерти Дрю в первую очередь сообщается, что ушел из жизни старший брат игрока «Денвер Наггетс» Аарона Гордона. Действительно, их баскетбольный путь получился разным. Аарон успешно закрепился в НБА. В 2014 году он был выбран в первом раунде под 4-м номером клубом «Орландо Мэджик», за который выступал семь лет. В 2021-м Гордона-младшего обменяли в «Наггетс», где он добыл чемпионский титул и играет до сих пор. Сейчас ему 28 лет.

Баскетболист Дрю Гордон
Фото Global Look Press

У Дрю профессиональных команд в карьере было значительно больше. В НБА дела у него не пошли. После того как в 2012-м его не выбрали на драфте, он отправился покорять Европу: «Партизан», «Динамо Сассари», «Банвит». В 2014-м он все-таки добрался до сильнейшей лиги мира. Дрю начал новый сезон в составе «Филадельфия Севенти Сиксерс», но уже в декабре от его услуг отказались. В НБА форвард провел всего девять игр. После этого сезона он туда уже не вернется.

Зато в Европе все получалось здорово. Он был одним из ключевых игроков команд, в которые приходил. Первым российским клубом стал «Зенит». С командой из Санкт-Петербурга он подписал контракт летом 2017 года, перейдя из литовского «Ритуса». Когда впоследствии Дрю встречался с «Зенитом» в составе команды-соперника, то часто говорил, что этот клуб навсегда в его сердце. Да и в Питере его любили. «Дрю — неотъемлемая часть команды, он набирает львиную долю очков, всегда очень полезен, поэтому играли за себя и за того парня», — говорил защитник «Зенита» Сергей Карасев, когда Гордон получил травму. Тогда в кинотеатрах как раз шумел фильм «Движение вверх», поэтому Карасев и использовал такие слова.

Игорь Сысоев. Участник двух Олимпиад погиб в ДТП. Триатлонист Сысоев не справился с управлением и влетел в грузовик

Своим американец стал и в «Локомотиве-Кубань», перейдя в клуб из «Автодора» в январе 2021-го. Уже феврале он стал MVP месяца Единой лиги ВТБ. «Дрю заслуженно получил приз, — радовался президент «Локо» Андрей Ведищев. — Он быстро влился в коллектив и стал одним из лидеров». В этом сезоне он второй раз в карьере стал участником Матча всех звезд Единой лиги.

Карьеру форвард закончил в прошлом году в составе японского клуба «Райзинг Зефир Фукуока». Всего он успел поиграть более чем в десяти клубах. Помимо названных команд и стран, он заглядывал в Польшу, Францию и Украину.

Баскетболист Дрю Гордон
Фото Global Look Press

Трагическая смерть

Подробности трагической смерти баскетболиста не сообщаются. Ночью в соцсетях офиса шерифа округа Клакамас в штате Орегон было опубликовано предупреждающее сообщение: «Улица Спрингуотер закрыта из-за аварии со смертельным исходом. Пока идет расследование, проезжая часть будет перекрыта на несколько часов. Пожалуйста, избегайте этого места».

Смерть Дрю подтвердили в клубе «Денвер Наггетс», который выразил соболезнования и поддержку своему игроку Аарону Гордону и его семье. «Организация «Денвер Наггест» опустошена, узнав о трагической смерти Дрю Гордона, — говорится в заявлении команды. — Дрю был слишком молод, чтобы покинуть этот мир, но его наследие будет вечно жить в его троих прекрасных детях и всех его близких. Наши сердца с Аароном и семьей Гордон в это чрезвычайно трудное время».

Команды, за которые поиграл форвард, тоже не смогли остаться в стороне. «Баскетбольный клуб «Зенит» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Дрю. Мы запомним его как одного из самых ярких игроков сезона-2017/18, по итогам которого сине-бело-голубые завоевали бронзовые награды Единой лиги ВТБ», — сообщает санкт-петербургский клуб.

У Дрю Гордона остались жена и трое детей.

Баскетбол
3
Обсудить
Читайте также
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
Reuters сообщило об отказе КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной торговли вейпами в России
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Бомбоубежище в соседней комнате и первое чемпионство УНИКСа. Большое интервью с Артемом Забелиным