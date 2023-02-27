Самоокупаемость и телеаудитория — как у топ-матча РПЛ. Подробности Матча всех звезд Единой лиги ВТБ от Илоны Корстин

Подводим итоги яркого баскетбольного шоу в Москве с генеральным директором лиги.

Матч всех звезд (МВЗ) Единой лиги ВТБ-2023 собрал 8,5 тысячи зрителей на трибунах и подарил фанатам баскетбола много запоминающихся моментов. В интервью «СЭ» генеральный директор международного турнира Илона Корстин поставила оценку своей команде за организацию шоу, объяснила, почему было решено отказаться от приглашения звездного ведущего, а также поделилась ожиданиями от решающих игр регулярного чемпионата.

Эпизод с ребенком Барфорда — импровизация

— Многие отметили, что это был самый душевный МВЗ, который проходил в Москве. Согласны с этим мнением? Какую бы оценку поставили ему за организацию по 10-балльной шкале?

— Мне сложно объективно ответить на первую часть этого вопроса. Все-таки я погружена во все детали мероприятия, но отзывы зрителей в этом году действительно были очень позитивные. Многие говорили мне, что это был лучший МВЗ в нашей истории. Наверное, сказался наколенный опыт. Все эти семь лет лига сама придумывает сценарий, формат, все нововведения МВЗ... Плюс после каждого такого матча мы анализируем наши ошибки, и это позитивно отражается на работе.

В этот раз мы хотели сделать компактный формат. Помимо баскетбольного матча в несколько часов уместить конкурсы, шоу, выступления артистов, развлекательные активности для зрителей. Поэтому все должно было проходить динамично. Знаю, что многие болельщики пришли на МВЗ с детьми и досидели от начала до самого конца. Это показатель. В предыдущие годы мы порой затягивали с шоу-открытием, поэтому эмоции, силы и терпение у многих заканчивались после первой половины. В этот раз все было динамично. Поэтому я бы поставила нашей команде девять баллов.

— Большинству болельщиков понравился и формат. Учитывая отъезд многих топовых легионеров, лиге удалось сделать примерно две равноценные команды. Как пришли к идее разделения баскетболистов на Old и New School?

— В этом году мы понимали, что наш привычный формат («Звезды России» против «Звезд мира») не будет актуальным. В чемпионате осталось не так много по-настоящему звездных иностранцев. Плюс появилось много молодых игроков, которым тренеры дают достойные игровые минуты. С другой стороны, остались многие опытные баскетболисты, которые давно выступают в Единой лиге, их очень любят болельщики. Поэтому такой формат напрашивался. Мы хотели сделать связь поколений, и, мне кажется, это сработало. Баскетболисты New School горели желанием показать себя, а «старички» не хотели проигрывать молодежи. Понятно, что заставить баскетболистов играть на Матче звезд в полную силу невозможно. Это больше развлекательный формат, чем соревновательный. Но в третьей и четвертой 10-минутке уже была заметна борьба. Игроки защищались более жестко, смотрели на счет, каждый хотел победить. Но и, самое важное, не забывали про красивую игру, показывали те элементы, которые сложно продемонстрировать в официальных матчах. Так что баскетболисты оправдали наши ожидания на 100%.

— Изменения правил по ходу встречи и дополнительные кольца — не слишком ли сложно для зрителей, которые не так часто ходят на баскетбол?

— На мой взгляд, ничего сложного не было. Кольца подразумевают, что в них надо бросать, где бы они ни висели. Да, попасть во второе кольцо, расположенное практически под сводами арены, было трудно, но это придало игре особый шарм. Точное попадание в высокое кольцо от Джермейна Лава лично для меня — один из самых ярких моментов МВЗ. Что касается изменения правил, то это полностью ложилось в нашу концепцию. Люди быстро сориентировались, к тому же ведущие постоянно напоминали, по правилам какой эпохи сейчас проходит матч. Могу сказать, что и сами игроки позитивно восприняли такой игровой сценарий проведения МВЗ.

— Момент с выходом на паркет ребенка Джалена Барфорда был запланирован в сценарии?

— Нет, это произошло спонтанно и было инициативой игрока. Барфорд приехал в Москву со своей семьей, и у него действительно симпатичный, спортивный ребенок. Видно, что он с младенчества достаточно умело обращается мячом. Все переживали за этого ребенка даже больше, чем за любого другого игрока МВЗ. И он попал с третьего раза. Как по русской традиции: Бог любит троицу. Всем понравился этот эпизод. Так что можно сказать Джалену спасибо за такую импровизацию.

— Выступление кого из артистов вам больше всего запомнилось?

— Раньше у нас был полноценный концерт перед матчем или в большом перерыве. Сейчас четыре артиста — Лев Лещенко, Татьяна Буланова, «Отпетые мошенники» и Loc-Dog — исполняли по одной песне после каждой четверти. Мне кажется, что это изменение позитивно отразилось на динамике МВЗ. Выделять никого бы не стала — каждый из четырех приглашенных артистов показал свой высочайший уровень. Я бы отметила, что артисты старой школы гораздо более профессионально относятся к своей работе, чем молодые представители шоу-бизнеса. У нас был опыт общения с популярными молодыми звездами. Они предъявляют такие сложные райдеры. Причем не технические, а бытовые. Порой в лиге мы читаем эти требования и просто поражаемся некоторым вещам.

Илона Корстин. Анна Шамина

С организацией МВЗ мы практически вышли в ноль

— Могли бы объяснить почему в этом году решили отказаться от приглашения звездного ведущего?

— Тут несколько причин. Во-первых, сложно найти звездного ведущего, который бы понимал баскетбол, разбирался в его тонкостях. Иван Ургант — исключение. В прошлом году мы попробовали новых ведущих (стендап-комиков Нурлана Сабурова и Евгения Чеботкова), но поняли, что им было трудно за короткий отрезок погрузиться в наш баскетбольный мир. Они далеки от нюансов игры. В этот раз мы хотели пригласить всех ведущих клубов Единой лиги, но в силу разных причин остановились на формате двух основных ведущих и двух ведущих из «НН» и ЦСКА. Мне кажется, это удачный формат.

Во-вторых, раньше нам казалось, что звездный ведущий тоже привлекает зрителей на трибуны. Поэтому большие расходы на его приглашение оправданны. Но с годами мы поняли, что это не всегда так. Все-таки главное в нашем мероприятии — это сам матч: 90% болельщиков приходят посмотреть именно на действия лучших баскетболистов Единой лиги.

— Можно сказать, что у этого МВЗ есть все шансы себя окупить, учитывая полный зал зрителей (в прошлом году трибуны «ВТБ Арены» можно было заполнить только на 50% из-за коронавирусных ограничений)?

— Мы практически вышли в ноль. Так что я очень довольна, как мы провели этот МВЗ с точки зрения доходов и расходов. Мы нашли спонсоров на все открытые позиции, продали абсолютно все билеты. Да, была мощная застройка под сцену, и это не позволило нам продать еще около тысячи билетов, но, с другой стороны, сцена была грамотно расположена. Она, безусловно, добавляла праздничную атмосферу.

— Могли бы раскрыть цифры по телеаудитории МВЗ? Сколько зрителей смотрели онлайн-трансляцию?

— Онлайн-трансляцию на сайте и в приложении лиги посмотрело около 20 тысяч зрителей. Что касается телеаудитории, то она составила около 0,9%. Для понимания, это примерно как у топового матча футбольной РПЛ. Во всех наших социальных сетях аудитория выросла на 10-15%. Это значит, что именно через МВЗ новые люди стали интересоваться Единой лигой.

— Много споров было вокруг победы Самсона Руженцева в конкурсе по броскам сверху. Не было желания разделить приз между Самсоном и Маркеллом Джонсоном, учитывая, что данк последнего стал главным хайлайтом МВЗ?

— Конечно, последний данк Маркелла был одним из самых ярких в истории проведения наших МВЗ. Но у нас есть четкие правила, которые сложно поменять по ходу конкурса. В финале у каждого участника есть две попытки. Победитель определяется по сумме баллов за два данка, а свою первую попытку Джонсон провалил. Руженцев же очень четко и стабильно отработал весь конкурс. У него были, возможно, менее сложные данки, но он реализовал их с первого раза. Поэтому я считаю, что все было честно. На моей памяти это один из наших лучших данк-контестов. Хорошо, что была такая борьба, что есть споры и обсуждения вокруг конкурса.

Илона Корстин выставляет оценки на конкурсе данков. пресс-служба Единой лиги ВТБ

— В прошлом году главный героем МВЗ был Марио Хезонья. Кого бы выделили в этот раз?

— MVP заслуженно получил Малик Диме. Еще очень классно сыграл Андрей Мартюк, было видно, что форвард «Локо» стремился к званию MVP. И стал бы им, если бы победу одержала New School. Мы всегда даем приз лучшему игроку победившей команды. Это касается и регулярного чемпионата, и финала плей-офф лиги. Все-таки баскетбол — командный вид спорта, поэтому потенциальный MVP должен работать не только на свою статистику, но и приносить результат.

ЦСКА вновь стал главным претендентом на титул

— Регулярка лиги ВТБ приближается к концу. Поделитесь ожиданиями от последних шести туров?

— Если смотреть на первую шестерку, то видно, что лидеры чемпионата немного подустали. После пика формы начался спад. Несмотря на отсутствие еврокубков, ритм достаточно высокий, и это чревато многочисленными травмами. А, например, «Локо», где собрано много молодых игроков, наоборот, преобразился. Краснодарцы уже пару раз обыграли наших лидеров. Так что команды топ-3 сейчас на спаде, молодежь, которая не так подвержена травмам, — на подъеме. Посмотрим в каком состоянии будут команды после паузы на МВЗ, как восстановятся физически. Хотелось бы, чтобы травм было как можно меньше и к плей-офф все коллективы подошли полными составами.

В нижней шестерке идет напряженная борьба за место в плей-офф. У четырех команд примерно одинаковые шансы на два вакантных места. Так что последние туры должны быть максимально интересными. Думаю, зрители уже оценили новый формат.

— Кого бы из игроков назвали главным открытием сезона?

— Томас Эртель стал главной звездой обновленного «Зенита». Играет ярко и является одним из лидеров сезона по многим показателям. Хотя последние сезоны у француза были не самыми удачными. Джален Рейнольдс вернулся в наш чемпионат большим мастером. К уверенной игре в краске он добавил отличный бросок. Практически в каждом матче отмечается трехочковыми. В итоге УНИКС стал командой Джалена. Когда американец был травмирован, казанцы не были похожи сами на себя.

Очень хорош Андрей Мартюк. Он отлично использует свои габариты. Высокий, подвижный, мощный. Стремится стать лучшим и играет очень стабильно, прибавляя не только в нападении, но и в защите. Впечатляет прогресс Андрея Лопатина. Видно, что он много работает над собой. Прибавил не только в игровых компонентах, но и в уверенности. Чем-то он напоминает Андрея Кириленко, хотя это сравнение, возможно, и громкое. Интересно посмотреть, как будет дальше развиваться карьера форварда. Достиг ли он своего предела или способен вырасти в настоящую звезду.

— Кто из тренеров вас впечатлил?

— Эмил Райкович. Перед сезоном мы наблюдали за селекцией ЦСКА и не видели звездных новичков. Многие думали, что после поражения в прошлом сезоне армейцам будет тяжело вернуться на первое место. Но руководство красно-синих сделало отличный выбор в пользу македонского специалиста. Стиль Райковича чувствуется с первого сезона. ЦСКА стал по-настоящему тренерской командой. Эмил всегда умел создать сплоченный сильный коллектив, даже без топовых игроков. Сейчас у него есть Алексей Швед и Никола Милутинов (серб, вероятно, главная звезда лиги ВТБ). И он умело пользуется их талантами. Все это вылилось в серию из 24 побед подряд, и ЦСКА вновь стал главным претендентом на титул.

У «Уралмаша» неплохие перспективы вступить в Единую лигу

— Что скажете про МБА и «Самару»? Эти клубы полностью оправдали свое приглашение в Единую лигу?

— Считаю, что они достойно вписались в наш чемпионат. Были опасения насчет МБА. Они не подписали ни одного иностранца и до сих пор придерживаются этой концепции. При этом московская команда выступает на хорошем уровне. Досрочно вышли в плей-офф, преподнесли несколько ярких сенсаций, дают игровое время молодым игрокам. Появились новые звездочки. Те же Даниил Касаткин и Лопатин, ставшие заметными игроками не только своей команды, но и всего чемпионата. Заметен стиль Василия Карасева, который умеет работать с молодыми командами. Он дает уверенность своим баскетболистам, парни выходят на паркет и не боятся проявлять свои лучшие качества. А быстрый баскетбол, построенный от защиты, только способствует раскрытию талантов. Так что Карасев — тренер, которого тоже хотелось бы отметить.

Что касается «Самары», то для первого года они выступают неплохо. Хотя перед началом сезона по именам самарцы смотрелись предпочтительнее МБА. Но на баскетбольной площадке все вышло наоборот. Это еще раз подчеркивает, что в баскетбол играют не фамилии, регалии, а игроки. Получается, что сочетание молодых российских игроков оказалось эффективнее, чем приглашение титулованных иностранцев с опытом игры в Евролиге. Может быть, тренер находит лучшее взаимопонимание с игроками, доносит до них свою философию.

— Лига внимательно следит за «Уралмашем» и «Руной». Какова вероятность, что эти команды могут быть приняты в турнир в сезоне-2023/24?

— В прошлом году эти клубы подавали заявки в Единую книгу, но, видимо, не до конца ознакомились с нашим регламентом. Они просто не соответствовали ему. Мы провели с ними беседы, объяснили их главные проблемы. Они поблагодарили и сказали, что будут двигаться в этом направлении.

Могу сказать, что у «Уралмаша» неплохие перспективы. Если они будут играть в ДИВСе, на арене, где выступает БК УГМК, то у них есть шансы, чтобы их заявка была рассмотрена в позитивном ключе. Но, напомню, принять команду в турнир или нет, решает совет лиги. У нас простой механизм. Поступает заявка, если она соответствует регламенту — есть зал на пять тысяч зрителей и подтвержденный бюджет на 400 миллионов, — то руководство лиги выставляет ее на совет.

У «Руны» до сих пор не решен вопрос с залом. Это их основная проблема. Хотя команда базируется в Москве. Со стороны кажется, что этот вопрос можно решить.