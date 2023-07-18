«У Воронцевича было предложение из Турции, но он решил помочь тренеру сборной». Подробности перехода звезды нашего баскетбола

Агент экс-капитана сборной России Бурган Назиров объяснил, почему трехкратный чемпион Евролиги сделал выбор в пользу «Пари НН».

Самый титулованный действующий российский баскетболист Андрей Воронцевич на этой неделе сменил казанский УНИКС на «Пари НН». Это подписание выглядело довольно странно, учитывая, что действующие чемпионы Единой лиги ВТБ сделали новое предложение своему капитану. Но 14-кратный чемпион России и трехкратный победитель Евролиги принял решение присоединиться к коллективу Зорана Лукича. О мотивах такого выбора «СЭ» рассказал агент форварда Бурган Назиров.

Вопрос денег был далеко не на первом месте

— В УНИКСе не обиделись на Воронцевича? Евгений Богачев говорил, что клуб предложил игроку новое соглашение.

— Отвечая на этот вопрос, хотел бы начать со слов благодарности Евгению Борисовичу и всей организации казанского клуба. Они вместе пришли к долгожданному чемпионству. Могу сказать, что за эти два года Андрей проделал огромную работу в раздевалке УНИКСа и вне площадки. Это та работа, которую не всегда может оценить болельщик, потому что она происходит внутри коллектива. Все-таки не только игровые минуты и высокая результативность определяют влияние игрока такого уровня.

Что касается возможных обид, то их точно нет. Евгений Борисович большой человек, он давно в этом бизнесе. С пониманием отнесся к желанию Андрея. У него было свое представление о продолжении работы, у нас свое. Мы не нашли точки соприкосновения, и это абсолютно нормально. Расставание получилось дружеским, просто дальше каждый идет своим путем.

Томас Эртель и Андрей Воронцевич. Фото Global Look Press

— Знаю, что у Воронцевича были и другие предложения от клубов Лиги ВТБ. Почему выбор пал на «Пари НН»?

— Надо честно смотреть на вещи. Во-первых, через несколько лет он уже закончит карьеру. Во-вторых, он никогда не скрывал, что ему нравится работать с Зораном Лукичем. И если первый его приход в Нижний был всего на несколько месяцев, то теперь есть возможность провести целый сезон с тренером. Он долго не думал, когда это стало возможным. Решил попробовать помочь «Пари НН» и тренеру сборной России добиться высоких результатов. У Нижнего собирается очень серьезная банда, которая может рассчитывать на высокий результат. Ротация, я думаю, будет широкая, поэтому может многое получиться.

Подчеркну, что у каждого перехода есть финансовые, баскетбольные, семейные факторы. В случае перехода Воронцевича точно могу сказать, что вопрос денег был далеко не на первом месте. Все решила спортивная составляющая.

— То есть у вас были предложения, которые в финансовом плане превышали контракт с «Пари НН»?

— Было предложение из Турции. Оно было выгоднее с финансовой точки зрения, но Андрей не захотел уезжать. В России клубы плюс-минус давали похожие деньги, поэтому на первый план вышли другие факторы. Наверное, если бы кто-то предложил кардинально больше, то Андрей, как любой спортсмен, серьезно бы задумался над выбором. При прочих равных идея с «Пари НН» была в приоритете у Воронцевича. Я поддержал его выбор. Он взрослый человек, сам принимает решения. Моя задача — найти достойные варианты.

Фото Global Look Press

Баланс ветеранов и молодых русских игроков у «Пари НН» — один из лучших в Лиге ВТБ

— Ты сказал, что клуб может добиться высокого результата. Речь про борьбу за чемпионство?

— Посмотрим, но потенциал у команды серьезный. Баланс ветеранов и молодых русских игроков — один из лучших в Лиге ВТБ. Понимаю, что ЦСКА удалось удержать своих лидеров, «Зенит» заметно усилился. Но в целом у «Пари НН» подросло поколение игроков, способных заметно прибавить. В первую очередь говорю про Чадова и Беленицкого, которые могут взять на себя заметно большую роль. А такие ветераны, как Воронцевич, Бабурин, Хвостов и Стребков, будут помогать им расти. Да и Зоран показал, что умеет работать с опытными русскими игроками.

Если говорить про иностранцев, то понятно, что у «Пари НН» нет возможностей, как у ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. В какой-то степени они играют в лотерею, когда подписывают легионеров, учитывая, какие деньги они могут предлагать. Хотя Зоран и проводит огромную скаутскую работу. Свежий пример: Джордан Такер выкупил свой контракт, чтобы перейти в другой клуб. Из-за ограниченности бюджета «Пари НН» просто не может застраховать себя от таких случаев. Но если с иностранцами получится угадать, то это будет очень мощный коллектив.

—Лукич лично был заинтересован в переходе Воронцевича?

— Да, ему сразу понравилась идея вновь поработать с Андреем, он зацепился за нее.

— В сезоне-2020/21 Андрей играл по 30 минут. Сейчас его роль в команде будет примерно сопоставима?

— Честно, я стараюсь не лезть в отношения тренер — игрок. Знаю точно, что они созванивались с Зораном. Обсуждали его будущую роль в команде. Предполагаю, что она будет не такой, как раньше. Но Андрей, будучи титулованным игроком и имеющим богатый опыт работы с серьезными тренерами, поможет Лукичу в том числе в работе с молодыми игроками. Как в раздевалке и на площадке. Он дает молодым игрокам правильный вектор развития, который впоследствии помогает им получать предложения от больших клубов.