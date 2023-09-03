Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Пляжный футбол
Новости
Чемпионат мира
Клубный чемпионат мира
Главная
Пляжный футбол

Сегодня, 12:00

Михаил Лихачев о зарплатах в пляжном футболе: «Нельзя сказать, что мы приближаемся даже к лучшим клубам первой лиги»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.
Михаил Лихачев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный тренер — чемпион мира Михаил Лихачев в беседе с обозревателем «СЭ» рассказал о ситуации с зарплатами в российском пляжном футболе.

— Вы рассказывали, что заработки в российском пляжном футболе — как ФНЛ-2, во второй лиге большого футбола. Так и остается по сей день, даже титулы чемпиона мира не изменили ситуацию?

— У кого-то есть более или менее приемлемые зарплаты, но думаю, что таких футболистов около семи-восьми человек — и то среди сборников. Ситуация если и улучшается, то черепашьим темпом. Нельзя сказать, что мы приближаемся хотя бы к лучшим клубам первой лиги.

— Условные 70-80 тысяч рублей «пляжники» зарабатывают?

— Для большинства это так. Игроки сборной — чуть-чуть повыше.

Полностью интервью Михаила Лихачева можно прочитать на сайте «СЭ»

Сборная России по пляжному футболу
Михаил Лихачев
3
0
Читайте также
10 лучших зарубежных фильмов для детей
Медведев обыграл Баэса и вышел в четвертый круг US Open
Мотострелки разбили ближайшие к позициям РФ блиндажи ВСУ у Соледара
В Норвегии назвали планы по вступлению Украины в НАТО надуманными
В Европарламенте указали на вред антироссийских санкций для ЕС
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Михаил Лихачев: Зарплаты в пляжном футболе / Победа на ЧМ и ее цена / РПЛ
Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России по пляжному футболу
Грустно, но с романтикой!
Сборная России едет на Кубок мира!
Россия в шаге от Таити
Некритическое поражение
Наши пляжники разгромили Германию!
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соколов не считает игру в финале Лиги чемпионов по мини-футболу своим главным достижением

Лихачев о натурализации: «Мы могли натурализовать будущего капитана сборной Бразилии. Но я сразу сказал: «При мне этого не будет»