Всемирные пляжные игры сорваны за месяц до старта. Могут ли их провести в России?

У Индонезии нет лишних денег на спорт.

Вторые в истории Всемирные пляжные игры отменяют, так как страна-хозяйка — Индонезия — отказалась проводить соревнования. Игры и так сталкивались с серьезными проблемами при подготовке. Радикальные исламисты обещали не пустить делегацию Израиля, а губернатор Бали ужесточал правила поведения туристов на острове. Теперь правительство Индонезии и вовсе отказалось финансировать мероприятия. А так как старт Всемирных пляжных игр намечен уже на август этого года, ничего не остается, кроме как отказаться от масштабного проекта. Но могла ли бы его принять Россия?

Оргкомитет уверял что подготовка идет по плану

Остров Бали неожиданно отказался проводить Всемирные пляжные игры. Церемония открытия вторых в истории Пляжных игр была назначена на 5 августа этого года. Спортсмены уже вовсю готовились к соревнованиям, кто-то наверняка успел купить билет, однако из-за форс-мажора турнир придется отменить. Времени на поиск альтернативного организатора банально нет, ведь речь идет о крупном мультиспортивном событии, в котором должны были принять участие 1500 спортсменов из 130 стран, соревнующихся в 31 дисциплине по 14 видам спорта.

С размахом связан и бюджет мероприятия. Он-то и стал камнем преткновения. Власти острова не смогли договориться о выделении средств с правительством страны и вынуждены были разорвать ранее подписанные обязательства с Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК). Что стало для АНОК настоящим шоком, поставив под угрозу дальнейшее существование Пляжных игр.

При этом еще на прошлой неделе президент Национального олимпийского комитета Индонезии Раджа Сапта Октохари хоть и признавал проблемы, но обещал, что подготовка проходит в штатном режиме и в результате диалога с правительством решение будет найдено. Однако утвержденного бюджета на руках у Раджи не было, и Министерство молодежи и спорта страны ранее уже два раза отказывало ему в утверждении сметы.

Тем не менее Октохари несколько раз во время непубличных встреч с руководством АНОК уверял международных чиновников, что все в порядке и необходимости искать срочную замену Бали нет. «Сложности есть при подготовке любого крупного спортивного события, — утверждал Раджа и призывал СМИ отказаться от публикации непроверенных данных. — Разговоры о том, что Всемирным пляжным играм что-то угрожает, несостоятельны». Однако в итоге слухи подтвердились — соревнований не будет.

Фото Global Look Press

Индонезию уже лишали чемпионата мира по футболу из-за антисемитизма

Новая инициатива от Ассоциации национальных олимпийских комитетов и так страдала от ряда проблем. Первые Игры должны были пройти в американском Сан-Диего. Однако даже американцы в какой-то момент решили, что глупо тратить много денег на мероприятие с неочевидным значением в мире спорта. Благо США заранее успели предупредить о своем отказе проводить соревнования, и их успели перенести в Катар.

Индонезию АНОК выбирал также не от хорошей жизни. Заявка острова Бали была единственной на конгрессе ассоциации в 2021 году, остальные кандидаты в последний момент сняли свои предложения. Дальше угрозу Играм в Денпасаре и Угуде внезапно оказал исламский уклад жизни острова. К власти на Бали пришли радикальные силы, и в итоге губернатор острова отказался принимать у себя делегацию Израиля. Это поставило под вопрос судьбу Игр, ведь создавался опасный политический прецедент.

Губернатор Бали Ваян Костер вообще известен своим антисемитизмом. Из-за его жесткой позиции по отношению к израильтянам Индонезию лишили чемпионата мира по футболу среди юношей. АНОК, в отличие от ФИФА, рубить сплеча не стала, да и кандидатов на проведение Игр вместо тропического острова у нее в запасе не было. Не остановили планы АНОК провести соревнования на Бали и новые правила пребывания в стране иностранцев, которые все больше напоминают строгие законы шариата. К примеру, с недавних пор в Индонезии есть уголовное преследование за половые отношения вне брака и супружескую измену. Для Пляжных игр, которые плотно связаны с курортной культурой, это могло бы стать проблемой. В добавок ко всему Индонезия на момент получения права проведения Всемирных пляжных игр под санкциями ВАДА, и в стране запрещено было проводить международные соревнования. Правда, затем бан был снят.

Фото Global Look Press

Лучшая кандидатура для Пляжных игр — Казань

Теперь спорная идея проведения турнира в Индонезии отпала сама собой, что в других обстоятельствах можно было бы воспринимать и с облегчением. Однако в итоге теперь Игр не будет в принципе. И учитывая, что это должны были быть всего лишь вторые подобные соревнования в истории и традиция их проведения еще не устоялась, теперь под большим сомнением все будущее подобных турниров. Спасением для идеи АНОК могла бы стать Россия. Наша страна проявляла активность еще на старте проекта — первые Игры хотели провести в Сочи, но тогда до дела так и не дошло. Затем за пляжный спорт взялся Татарстан. В Казани провели чемпионат мира по пляжному гандболу, развивали пляжные регби, волейбол и футбол. Были планы на строительство всесезонного крытого центра пляжных видов спорта с разным покрытием — как раз под Всемирные пляжные игры.

Но сейчас представить себе, как соревнования такого масштаба отдают России, едва ли возможно, особенно с учетом того, что президент Ассоциации международных летних олимпийских федераций (ASOIF) Франческо Риччи настаивал, что каждый вид спорта может самостоятельно принимать решение, допускать россиян до старта или нет. Также функционер рекомендовал МОК быть более жестким в отсеве тех россиян, кто все-таки претендует на международное участие, и выступал против возможного допуска представителей России на Олимпиаду в Париж. Позиция ассоциации сыграла свою роль в решении отказать россиянам в поездке на Европиаду, а также в отказах от снятия ограничений федерациями легкой атлетики, конного спорта и серфинга.