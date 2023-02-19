Йоханнес Бе все-таки человек. Золотую поступь норвежца остановили на финише чемпионата мира

Итоги главного старта международного биатлонного сезона.

Биатлон. Чемпионат мира-2023. Оберхоф

Масс-старт. Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 36.42,8 (0)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — 9,6 (2)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 38,8 (3)

Масс-старт. Женщины

1. Ханна Эберг (Швеция) — 36.48,0 (2)

2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — 4,8 (1)

3. Жулия Симон (Франция) — 20,8 (3)

Гонками с общего старта завершился чемпионат мира по биатлону в Оберхофе. За последние два дня соревнований мы узнали главное — Йоханнес Бе с нашей планеты и способен проигрывать. Сначала в эстафете сборную Норвегии оставили позади себя французы, а в заключительный день в масс-старте на лопатки Йоханнеса положили шведы.

Рекорд Бе

В серебре норвежцев в эстафете по большой части виноваты партнеры Йоханнеса по команде — на штрафной круг уходили Лагрейд и брат Тарьей, а Кристиансен уступил лидерам минуту на своем этапе. Но в масс-старте Йоханнес проиграл сам.

Все шло к его очередной победе. Он промахнулся на первом рубеже — догнал, не попал разок на втором — отквитал на дистанции. А с третьего уже уходил единоличным лидером. Последняя стрельба принесла еще один промах, но отставание на выходе с рубежа от Себастьяна Самуэльссона и Мартина Понсилуомы казалось вполне отыгрываемым — около 7 секунд. Но шведы долго терпели доминирование Йоханнеса, поэтому шли последний круг с безумной мотивацией. Приблизиться к себе они не позволили. Самуэльссон впервые стал чемпионом мира, а Понсилуома хоть и не выиграл золото, но был быстрее Бе и в стрельбе, и на дистанции.

Почти весь чемпионат мира Йоханнес шел к абсолютному рекорду. Он выиграл золото в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте. Не хватило еще двух побед, чтобы сделать семь из семи. Тем не менее он увозит богатейший улов в истории чемпионатов мира — семь медалей. По количеству золотых наград Бе-младший уверенно обошел все сборные, выступавшие в Оберхофе (естественно, не берем в расчет Норвегию). У Швеции — три победы на ЧМ, у Франции — две.

Взяв бронзу в масс-старте, Йоханнес все-таки установил новый рекорд. До него успешнее на одном чемпионате мира выступала немка Лаура Дальмайер. В Хохфильцене в 2017-м она выиграла пять золотых и одну серебряную награды. Правда, тут надо уточнить: в программе чемпионата мира тогда не было сингл-микста. Возможно, при его наличии Дальмайер могла бы тоже завоевать седьмую медаль.

Задача Бе на следующий чемпионат мира — обойти Бьорндалена по количеству золотых наград на главном старте. У легендарного норвежца 20 побед, у Йоханнеса — 17. В этом сезоне для Бе тоже можно найти челлендж. Например, выиграть все спринтерские гонки. Он был лучшим этой зимой в пяти стартах из пяти на Кубке мира и победил в этой дисциплине на ЧМ. В сезоне осталось два спринта — на этапе в чешском Нове-Место и норвежском Холменколлене.

Йоханнес Бе. Фото Reuters

Разные итоги для сестер Эберг

В женских соревнованиях все было менее предсказуемо. Здесь нет такого доминирования одной страны, поэтому героинь чемпионата мира можно назвать несколько.

Последний день турнира стал триумфом сборной Швеции. К золоту и серебру в мужском масс-старте добавилась победа Ханны Эберг в женском. С первого рубежа она уходила 22-й из 30 участниц. Дело в том, что 2/3 биатлонисток сделали на этой лежке нули, а у Эберг был один промах. На втором рубеже шведка снова не закрыла один глазок, но дальше пошло уже уверенное движение вверх. Воспользовавшись осечками соперниц на заключительной стойке, она первой ушла на дистанцию и удержала эту позицию.

Таким образом, Эберг стала самой титулованной на ЧМ-2023 среди женщин. У нее два золота, одно серебро и бронза. Также четыре медали у Лизы Витоцци, но победа всего одна — в классической эстафете.

Норвежки же остались без личного золота, но со своими рекордами. Марте Улсбю-Ройселанн, которая пропустила начало сезона из-за болезней и была без медалей до чемпионата мира, в Оберхофе взяла два золота и бронзу. Победы достались ей в командных дисциплинах — смешанной эстафете и сингл-миксте в паре с Йоханнесом Бе. Теперь у Марте в коллекции 17 наград ЧМ. По этому показателю она сравнялась с Магдаленой Нойнер, а по количеству золотых медалей обошла немку: 13 против 12. Но личных побед у норвежки всего две, а у Нойнер — шесть.

Если говорить про неудачниц чемпионата мира, то таковой, наверное, можно назвать Эльвиру Эберг. На данный момент она является вице-лидером общего зачета Кубка мира. Но в Оберхофе из наград у нее только бронза в классической эстафете. Младшую из сестер Эберг подвело здоровье. Из-за плохого состояния Эльвира вынужденно пропустила три личные гонки из четырех.

Ханна Эберг. Фото AFP

Без сенсаций

Победа в общем медальном зачете достается сборной Норвегии без шансов для других. Конечно же, в первую очередь благодаря мужской команде и лично Йоханнесу Бе.

1. Норвегия — 5-5-3 (золото-серебро-бронза)

2. Швеция — 3-3-5

3. Франция — 2-0-2

4. Германия — 1-2-0

5. Италия — 1-1-2

6. Австрия — 0-1-0

И это все команды, которые брали медали в Оберхофе. Всего шесть сборных! На прошлом чемпионате мира таких коллективов набиралось девять, в том числе с наградами были Россия и Белоруссия. А в предыдущие годы с главного старта с медалями уезжали по 10-11 сборных. Тогда внезапно залетали в тройку американцы, канадцы, болгары. Хотя бы одного спортсмена, стабильно приносящего медали, в своих составах совсем недавно имели финны, словаки, чехи.

Это достаточно неприятная тенденция для IBU. Чемпионат мира в Оберхофе вообще не отметился ни одной по-настоящему громкой сенсацией. На пьедестале мы увидели тех же биатлонистов, которых видели с наградами на Кубках мира и до этого. Наверное, единственным сюрпризом можно назвать только победу сборной Италии в женской эстафете, которая стала для них первой в истории. Все же состав итальянок такого триумфа не предполагал.

Конечно, нельзя сейчас точно сказать, что если бы Россия и Белоруссия участвовали в соревнованиях в Оберхофе, то смогли бы зацепить несколько медалей из общей копилки. Но с нами чемпионат мира был бы точно веселее.