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Биатлон

Сегодня, 11:35

Губерниев — о письме СБР: «Они в очередной раз выставили себя на посмешище»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал корреспонденту «СЭ» жалобу СБР в свой адрес.

«Нужно уволить спичрайтера. Абсолютно неграмотная история. Бесталанная писулька. Незнание законов РФ, непонимание процессов. В последнем абзаце что? Журналист или общественность не могут контролировать общественную организацию? Друзья мои, как это? В прекрасном фильме Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» мама героя, которого играл Игорь Костолевский, сказала ему: «Что ты дурак, про то я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать?» Поэтому ответ у меня будет очень простой: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду. Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы». Они в очередной раз выставили себя на посмешище. Мне утром прислали, я улыбаюсь широкой улыбкой целый день», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в распоряжении «СЭ» оказалось письмо от имени Союза биатлонистов России генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину.

Биатлон
Дмитрий Губерниев
СБР
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