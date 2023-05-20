Олимпийский чемпион по биатлону Попов осудил отстранение россиян и белорусов

Главный тренер сборной Монголии по биатлону олимпийский чемпион Александр Попов отрицательно относится к отстранению российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Как бывший участник Олимпиад и международных соревнований я не понимаю, когда наших спортсменов так наказывают в политических целях. Не могу ответить за Федерацию биатлона Монголии, но думаю, что им не нравится такая политизация спорта», — приводит слова Попова ТАСС.

В конце марта Международный союз биатлонистов заявил, что пока не планирует рассматривать вопрос возвращения россиян и белорусов к турнирам под эгидой организации.