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Сегодня, 10:20

СБР в официальном письме обвинил Губерниева в огульном хамстве

Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Письмо СБР Александру Тащину.
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В распоряжении «СЭ» оказалось письмо от имени Союза биатлонистов России генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину за подписью президента СБР Виктора Майгурова.

В нем указывается на то, что комментатор телеканала Дмитрий Губерниев регулярно выступает с оскорблениями в адрес организации, чем наносит репутационный ущерб их сотрудничеству.

«Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством», — говорится в сообщении.

Письмо СБР Александру Тащину.
Биатлон
Виктор Майгуров
Дмитрий Губерниев
СБР
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