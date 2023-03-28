Тихонов: «Этот исполком МОК войдет в историю как самый бестолковый и безграмотный»

Советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал решения исполкома МОК по допуску россиян до международных турниров.

«Такого безголового исполкома не было за всю историю МОК, начиная с Пьера де Кубертена. Наши ребята должны не поддерживать армию и спецоперацию? Это неприемлемо, это предательство Родины. Критерии допуска в нейтральном статусе без флага и гимна еще могут обсуждаться. А все остальное недопустимо. Этот исполком вместе со своим президентом войдет в историю как самый бестолковый и безграмотный», — приводит Sport24 слова Тихонова.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.