Тихонов — о возвращении гражданства России биатлонистке Бех: «Молодец, что послала украинцев»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что Екатерина Бех восстановила российское гражданство.

«Я могу ее только приветствовать! Она чемпионка мира! Конечно, не могу ничего сказать против восстановления ее гражданства! Напомните мне, когда у нас были чемпионки мира? Очень давно! С уходом Тихоновой больше никого не было. Это катастрофа. А Бех молодец, что послала украинцев и австрийцев, которые борются против России!» — приводит Sport24 слова Тихонова.

Бех перешла в сборную Украины по биатлону в 2018 году, но была исключена из команды в апреле 2022-го.

24-летняя биатлонистка является призером чемпионата Украины, двукратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы среди юниоров.