В сборной Монголии оценили перспективы натурализации российских биатлонистов

Главный тренер сборной Монголии по биатлону олимпийский чемпион Александр Попов заявил, что закон Монголии, запрещающий иметь двойное гражданство, влияет на желание российских биатлонистов перейти в сборную страны.

«Законы Монголии не позволяют иметь двойное гражданство. Поэтому я не знаю желающих россиян или белорусов отказаться от своего гражданства ради натурализации в Монголии. Но вопросы о переходе российских спортсменов в олимпийские сборные Монголии поднимаются давно, особенно в таких видах спорта, как борьба, бокс и стрельба из лука», — приводит слова Попова ТАСС.

В марте 2022 года Всемирная федерация бадминтона отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В апреле отстранение было продлено на неопределенный срок.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.