В сборной Монголии оценили перспективы натурализации российских биатлонистов

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Главный тренер сборной Монголии по биатлону олимпийский чемпион Александр Попов заявил, что закон Монголии, запрещающий иметь двойное гражданство, влияет на желание российских биатлонистов перейти в сборную страны.
«Законы Монголии не позволяют иметь двойное гражданство. Поэтому я не знаю желающих россиян или белорусов отказаться от своего гражданства ради натурализации в Монголии. Но вопросы о переходе российских спортсменов в олимпийские сборные Монголии поднимаются давно, особенно в таких видах спорта, как борьба, бокс и стрельба из лука», — приводит слова Попова ТАСС.
В марте 2022 года Всемирная федерация бадминтона отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В апреле отстранение было продлено на неопределенный срок.
28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.