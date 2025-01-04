В СБР оценили возможность отмены этапа Кубка России в Рязани из-за нехватки снега

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров ответил «СЭ», может ли быть отменен этап Кубка России в Рязани, который должен пройти с 10 по 12 января. Сейчас в Рязани почти нет снега, из-за чего пришлось сократить круг на Гонке чемпионов, которая проходит 4-5 января.

— Мы пока оптимистично смотрим вперед. Организаторы планируют еще пару дней поработать, чтобы замкнуть петлю, которая будет два с небольшим километра. Нам этого хватит.

— А план Б?

— Плана Б нет.

— Отменять или переносить?

— Все сюда едут. Так что надеемся, что состоится, — сказал Майгуров «СЭ».

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал «СЭ», что спортсменам пока не сообщили, состоится ли ближайший этап Кубка России.

— Еще неизвестно. Нам сказали, что будут принимать решение чуть ли не в следующую пятницу. Пока вроде хотят, чтобы здесь остались. Потому что в Рыбинске тоже ситуация не самая простая. Там тоже нужно сохранять снег, трассу. Что поделать? Тренируемся, как можем, — заявил Бабиков «СЭ».