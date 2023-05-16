Логинов и Бабиков отказались тренироваться со сборной. Что произошло?

Изучаем списки биатлонных команд на летнюю подготовку.

Союз биатлонистов России объявил составы групп на централизованную подготовку к новому сезону. Они получились следующими.

Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Роман Еремин, Денис Иродов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Евгений Емерхонов, Лариса Куклина

Группа Сергея Башкирова: Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек

Группа Михаила Шашилова: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шелер, Кира Дюжева, Анна Грухвина.

Группа Артема Истомина: Даниил Серохвостов, Карим Халили, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.

Наверное, удивительным было не то, кто попал в команду, а кто в нее не попал. После объявления состав СБР организовал онлайн-пресс-конференцию с вице-президентом по спорту Павлом Ростовцевым, который объяснил выбор спортсменов.

Отказники

Главное, что бросилось в глаза, — отсутствие Антона Бабикова. На прошлой неделе по его кандидатуре было достаточно много шума. Сначала комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Бабикова не включили в состав на централизованную подготовку. После в этот же день тренер биатлониста Виктор Никитин заверил, что Антон все-таки попал в команду. Однако в итоговых списках его не оказалось. Что же случилось?

Ростовцев рассказал, что в команду отбирали 15 мужчин по утвержденным критериям. Восемь из них проходили в состав по результатам в прошлом сезоне. Из них трое сильнейших спортсменов в рейтинге СБР — Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Карим Халили; четверо биатлонистов, отлично проявивших себя на главных стартах сезона, — Кирилл Бажин, Никита Поршнев, Петр Пащенко и Александр Поварницын; один — лучший юниор Денис Иродов. Однако Поршнев, как и в прошлом году, и Пащенко решили готовиться к сезону в региональной команде. Их места заняли Василий Томшин и Максим Цветков, которые хорошо выступали на главных стартах.

Семь других спортсменов отбирали тренерским решением. Здесь, как объяснил Ростовцев, смотрели на перспективу. Так в команде оказались молодые Олег Домичек и Александр Корнев. Увидели потенциал у двукратного бронзового призера Олимпиады Александра Логинова, который почти весь прошлый сезон пропустил из-за болезней. У 31-летнего Бабикова больших перспектив не разглядели. Выше котировались Роман Еремин, Ильназ Мухамедзянов, Иван Колотов и Евгений Емерхонов.

— Если говорить про Антона Бабикова, то он был 16-м. Потому что у него примерно такие же показатели по главным стартам сезона и по рейтингу СБР. Но с учетом того, что мы готовимся к 2026 году, было принято такое решение. Это было единогласное решение. Я довел эту информацию до Максима Чудова (главы Федерации биатлона Башкортостана). Он это принял, но попросил поддержать спортсмена при каких-то изменениях ситуации, — объяснил Ростовцев.

Но неожиданно место для Бабикова в команде все же нашлось. Александр Логинов принял решение, что будет готовиться к сезону самостоятельно. Антона включили в состав, но он от этого предложения отказался.

Антон Бабиков. Андрей Аносов/СБР

Споры вокруг аналитика

В рейтинге СБР Антон Бабиков находится на седьмом месте. Выше Еремина (8), Колотова (11), Мухамедзянова (12) и Емерхонова (13) — тех, кого взяли тренерским решением. Плюс выносим за скобки молодых Корнева и Домичека. Так почему же изначально он не попал в состав? Только ли возраст сыграл роль?

По одной из версий, которые звучали на прошлой неделе, у Антона случился конфликт с тренером Сергеем Башкировым. Бабиков заступился за аналитика в группе Башкирова Дмитрия Шукаловича. Он вместе с другими спортсменами предлагал перевести Шукаловича в тренеры. И это предложение, как сообщалось, не всем понравилось.

Павел Ростовцев такую версию опровергает: «Никакого конфликта нет. Есть различные точки зрения. Конечно, мы обсуждали и Антону говорили, куда Дмитрий переходит. Но уже до той информации он принял решение, что готовиться со сборной он не будет. Поэтому я считаю, что никакого недопонимания между Антоном и Сергеем Геннадьевичем не существовало и быть не может по определению. Антон принял сам свое решение. Может быть, отчасти из-за того, что его ожидания о тренерском составе в группе Башкирова не оправдались. Может быть. Это лучше Антон пояснит. Но, еще раз повторюсь, никакого конфликта нет. Мы абсолютно спокойно втроем поговорили. Каждый рассказал свои аргументы. Антон сказал: «Спасибо за предложение, но я буду готовиться сам».

Шукаловича в итоге сделали тренером юношеского проекта. А закрывать опустевшую позицию аналитика в группе Башкирова будет Юрий Каминский: «Никакой речи о ликвидации группы Башкирова нет. Юрий Михайлович — один из самых сильных методистов. Все решения основаны на общих рекомендациях всего тренерского сообщества российского биатлона», — пояснил Ростовцев.

Вице-президент СБР предлагает спросить у Логинова и Бабикова, почему они отказались от централизованной подготовки. Но они пока молчат. Возможно, Логинов, понимая, что еще не все вопросы со здоровьем решены, решил освободить место для друга, а у Бабикова взыграли амбиции, что в нем изначально не увидели перспектив, включив в состав биатлонистов, лучше которых он был в прошлом сезоне.

Александр Логинов. Андрей Аносов/СБР

Мироновой не хватило квоты

Состав девушек вызывает меньше споров. Нет в нем лучшей биатлонистки прошедшей зимы Виктории Сливко. Просто тюменская спортсменка, как и в прошлом сезоне, решила вести подготовку самостоятельно. Видно, что такая работа ей подходит.

Из декретного отпуска должны вернуться призеры Олимпиад Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Их включили в список кандидатов в сборную страны. Но из-за этого не хватило места другой героине зимних игр в Пекине — Светлане Мироновой, которая почти весь сезон восстанавливалась после болезни.

«Эти списки формируются исходя из понятных требований. Они не очень сложные. Для биатлона это 1-10-е места на любой гонке на чемпионате страны или 1-3-е места в любой командной дисциплине. 10 процентов от числа списочного состава мужчин и женщин могут быть включены в число кандидатов сборной команды исходя из тренерского решения, но при определенных условиях: или спортсмен закончил служить в армии, или по завершении декретного отпуска, или после выздоровления от заболевания, которое не позволило участвовать в соревнованиях. Так как четыре человека — Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина (обе вернулись из декретного отпуска), Александр Логинов (после болезни) и Анна Грухвина (перешла из лыжных гонок в биатлон) — в эту 10-процентную квоту заходили, Светланы Мироновой, к сожалению, в списках кандидатов пока нет».

В прошлом сезоне Миронова находилась в группе Артема Истомина. И этим летом она продолжит в ней тренироваться. Только в этот раз подготовка будет вестись за счет региона. С такой инициативой обратилась сама Федерация биатлона Свердловской области.

Почти все команды уже приступили к подготовке к сезону. Группа Каминского тренируется в Токсово, группа Шашилова — в Раубичах, группа Башкирова — в Чайковском. 20 мая включится в работу и группа Истомина в Сочи.