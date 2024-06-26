Число россиян в пуле Международной федерации бобслея и скелетона сократилось в 4,5 раза

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко рассказал о том, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) включила в свой новый пул допинг-тестирования двух российских спортсменов.

«В международном пуле оставили двух россиян. Их фамилии станут известны только после того, как Международное агентство допинг-тестирования (ITA) официально разошлет письма об исключении остальных спортсменов», — приводит слова Пархоменко ТАСС.

Ранее в пул допинг-тестирования IBSF на сезон-2023/24 входили девять российских спортсменов.

Российские бобслеисты и скелетонисты с 2022 года не были допущены для участия в международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF.