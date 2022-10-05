Тищенко назвал прекрасным событием решение IBA допустить россиян и белорусов до международных соревнований

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под эгидой IBA.

«Очень рад, что нас вернули. Поздравляю всех спортсменов и всех нас с этим прекрасным событием. Мы не так долго отсутствовали на международной арене, это не должно сильно сказаться на уровне наших спортсменов. Если они действительно будут участвовать в международных турнирах, то они быстро наверстают упущенное», — сказал Тищенко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Сегодня, 5 октября, Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.

В марте ассоциация отстранила россиян от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.