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Сегодня, 14:27

Тищенко назвал прекрасным событием решение IBA допустить россиян и белорусов до международных соревнований

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под эгидой IBA.

«Очень рад, что нас вернули. Поздравляю всех спортсменов и всех нас с этим прекрасным событием. Мы не так долго отсутствовали на международной арене, это не должно сильно сказаться на уровне наших спортсменов. Если они действительно будут участвовать в международных турнирах, то они быстро наверстают упущенное», — сказал Тищенко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Сегодня, 5 октября, Международная ассоциация бокса отменила отстранение российских и белорусских спортсменов.

В марте ассоциация отстранила россиян от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Бокс
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