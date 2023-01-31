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Сегодня, 08:32

Артур Бетербиев поблагодарил свою команду после победы над Ярдом: «Ваш вклад невозможно оценить»

Давид Хачатрян
Артур Бетербиев со своей командой после победы над Энтони Ярдом.
Фото Соцсети Артура Бетербиева
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) опубликовал в соцсетях пост, в котором поблагодарил свою команду за слаженную работу.

«За каждым профессиональным спортсменом стоит большая команда. На фото попали не все, но я хочу поблагодарить каждого, кто помогает мне готовиться к бою. Ваш вклад невозможно оценить. Без вашей слаженной работы не было бы всех этих побед. В субботу вы в очередной раз показали, как должна работать настоящая команда, и я очень ценю это. Спасибо», — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
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