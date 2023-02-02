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Сегодня, 12:30

Бой Фьюри и Усика должен состояться 29 апреля в Саудовской Аравии

Давид Хачатрян
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Долгожданный поединок чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) и чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) состоится 29 апреля в Саудовской Аравии при условии, если сторона Фьюри договорится с саудовцами.

«Усик уже договорился с саудовцами, очередь за Фьюри. В противном случае бой может состояться на «Уэмбли», — написал журналист ESPN Майк Коппинджер в Twitter.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116-112, 115-113, 113-115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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