Артур Бетербиев: «Я буду рад подраться с Усиком в профи»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Бетербиев считает, что в профессионалах он сможет удивить Усика

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) считает, что в профессионалах он сможет удивить Александра Усика (20-0).

«Я буду рад, если наш [с Усиком] бой состоится в профи, — сказал Бетербиев в интервью iD Boxing. — Я верю, что в профи я кое-что ему преподнесу. Я дам ему очень хороший бой. Не хочу говорить, что я одолею Усика. Даже если я уверен, что одержу над ним победу, я не хочу об этом говорить».

В любителях Бетербиев и Усик встречались трижды. Первый бой выиграл россиянин, два других — украинец.