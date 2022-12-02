Фьюри — Чисора: время начала и где смотреть прямую трансляцию

В ночь 3 на 4 декабря Тайсон Фьюри (Великобритания) проведет бой против Дерика Чисоры (Великобритания). Поединок пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени.

Прямой телевизионной трансляции в России не будет. Официально поединок покажут на ESPN+ и BT Sport Box Office. Следить за ходом боя можно на сайте «СЭ».

Для боксеров это будет уже третий бой. В первом поединке, который состоялся в 2011-м, победу единогласным решением судей одержал Фьюри. В 2014 году Чисора в 10-м раунде был вынужден отказаться от продолжения боя.