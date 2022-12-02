Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 23:00

Фьюри — Чисора: время начала и где смотреть прямую трансляцию

Галина Глазко
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора.
Фото Reuters
Telegram Дзен

В ночь 3 на 4 декабря Тайсон Фьюри (Великобритания) проведет бой против Дерика Чисоры (Великобритания). Поединок пройдет в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени.

Прямой телевизионной трансляции в России не будет. Официально поединок покажут на ESPN+ и BT Sport Box Office. Следить за ходом боя можно на сайте «СЭ».

Для боксеров это будет уже третий бой. В первом поединке, который состоялся в 2011-м, победу единогласным решением судей одержал Фьюри. В 2014 году Чисора в 10-м раунде был вынужден отказаться от продолжения боя.

Бокс
Дерек Чисора
Тайсон Фьюри
0
Читайте также
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Захарова поиронизировала над сообщением об изгнании «Дождя» из Латвии
Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Как в России спасают животных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тайсон Фьюри: «У меня нокаутов больше, чем у Усика боев»